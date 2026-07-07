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ClockThứ Ba, 07/07/2026 14:40

Phát hiện, xử lý gần 68.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

HNN.VN - Đó là thông tin đưa ra tại Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia tổ chức vào sáng 7/7.

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Toàn cảnh các đại biểu dự họp tại điểm cầu TP. Huế

Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng BCĐ 389 quốc gia chủ trì. Tại điểm cầu TP. Huế, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế chủ trì, cùng đại diện các sở, ngành và lực lượng chức năng địa phương đến dự.

Sáu tháng đầu năm 2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đường biển, hàng không và đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như: Chia nhỏ hàng hóa, lợi dụng chuyển phát nhanh, livestream bán hàng, thuê kho chứa trong khu dân cư; thậm chí sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo hình ảnh bác sĩ, chuyên gia, người nổi tiếng nhằm quảng cáo sai sự thật đối với thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thuốc chữa bệnh.

BCĐ 389 quốc gia đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tăng cường kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Sáu tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 67.937 vụ vi phạm, tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 5.220 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 56.994 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 5.723 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 9.647 tỷ đồng, tăng 49,36% so với cùng kỳ; các lực lượng chức năng đã khởi tố 1.676 vụ án với 2.789 đối tượng.

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh tại TP. Huế

Tại thành phố Huế, 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện 727 vụ vi phạm; xử lý vi phạm hành chính 669 vụ, thu nộp ngân sách hơn 15,63 tỷ đồng; truy thu thuế và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp trên 14,58 tỷ đồng; xử lý hình sự 12 vụ với 21 bị can. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, phát hiện 65 vụ vi phạm, xử phạt 64 vụ, đồng thời khởi tố 1 vụ án với 2 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Lực lượng hải quan cũng phát hiện, xử lý 18 vụ vi phạm hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả quy mô lớn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Dip này, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế - Trần Hữu Thùy Giang yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng địa phương tiếp tục bám sát diễn biến tình hình, tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là trên môi trường thương mại điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.

MINH VĂN
 Từ khóa:
Hàng giảbuôn lậuBan chỉ đạo 389Thương mại điện tửsản xuấtkinh doanh
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