Lắng nghe, tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ông Doãn Đức Hảo trao đổi tại buổi làm việc

Tham gia đoàn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Nội vụ thành phố được UBND thành phố ủy quyền tiếp và làm việc với đoàn; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan ...

Ông Doãn Đức Hảo cho biết: Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, đánh giá thực tiễn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm hoàn thiện các quy định liên quan trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Đoàn công tác nhấn mạnh đợt khảo sát lần này tập trung lắng nghe ý kiến từ cơ sở, nhất là những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nội vụ cho biết: Sau khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực, công tác triển khai trên địa bàn được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thành phố đã đẩy mạnh công khai chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính thông qua nhiều hình thức; duy trì thường xuyên việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Từ năm 2023 đến nay, thành phố đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra, giám sát tại 17 cơ quan, đơn vị; Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện gần 800 cuộc giám sát liên quan các công trình, dự án dân sinh.

Đáng chú ý, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư cũng được duy trì nền nếp với hơn 2.100 lượt tiếp công dân cấp thành phố trong thời gian qua, góp phần tạo đồng thuận và giữ vững ổn định ở cơ sở.

Công tác giải phóng mặt bằng tại phường Hóa Châu được triển khai với sự tham gia giám sát của người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn như năng lực giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở một số nơi còn hạn chế; khối lượng công việc ở cấp cơ sở lớn trong khi biên chế còn thiếu; việc tổ chức lấy ý kiến, đối thoại trực tiếp tại một số địa bàn rộng, dân cư phân tán vẫn gặp khó khăn.

Qua đó, UBND thành phố kiến nghị với đoàn công tác 4 nhóm nội dung, tập trung đề xuất tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định hướng dẫn thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng đồng bộ, sát thực tiễn; tăng cường hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố cũng đề xuất các bộ, ngành quan tâm tháo gỡ khó khăn về cơ chế, kinh phí và điều kiện phục vụ công tác dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân.

Ông Doãn Đức Hảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được trong triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là việc gắn thực hiện dân chủ với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đồng thời cho biết, những ý kiến, kiến nghị và kết quả khảo sát thực tiễn tại cơ sở sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.