Mở rộng dư địa phát triển cho thành phố

Tuyến TL9 hiện xuống cấp nhiều đoạn gây khó khăn đi lại cho người dân

Hiện trạng xuống cấp

Tháng 5/2026, Ban Quản lý DA Đầu tư và xây dựng công trình giao thông TP. Huế gửi báo cáo UBND thành phố, đề xuất chủ trương đầu tư DA Tuyến đường Đông - Tây kết nối với đường cao tốc, đi qua các phường Phong Điền, Hương Trà, Kim Trà và Kim Long, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.600 tỷ đồng. DA gồm 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài 16,6km, gồm Tỉnh lộ (TL) 9 dài 8km, đường Vành đai 3 dài 4,6km và TL12 đoạn từ chùa Thiên Mụ đến cao tốc dài 4km, thời gian thực hiện giai đoạn 2026 - 2030.

TL9 (phường Phong Điền) là tuyến đường huyết mạch kết nối Quốc lộ 1 (QL1) với cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ lâu đã là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông vì xuống cấp nghiêm trọng nhiều đoạn. Người dân lưu thông qua tuyến TL9 liên tục phản ánh về tình trạng hạ tầng giao thông bị xuống cấp, hư hỏng. Là tuyến đường ngắn nối liền QL1 với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, TL9 phải gánh chịu mật độ lưu thông dày đặc của các phương tiện vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng từ các mỏ, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Cuối năm 2025, Sở Xây dựng và Sở Tài chính từng phối hợp đề xuất và UBND TP. Huế cũng đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư DA nâng cấp TL9 (đoạn từ QL1 đến nút giao cao tốc) với tổng mức đầu tư 71 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay DA vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai.

Đầu tư hạ tầng chiến lược

Ban Quản lý DA Đầu tư và xây dựng công trình giao thông TP. Huế cho biết, DA Tuyến đường Đông - Tây kết nối với cao tốc sẽ kết nối các trục hạ tầng giao thông quan trọng bao gồm: TL9, đường Vành đai 3 (đoạn nối QL1 đến cao tốc) và TL12 thành một trục xương sống đồng bộ.

Khi hoàn thành, DA có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông cho khu vực phía bắc TP. Huế và từ QL1 đến cao tốc Bắc - Nam. Dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường liên kết vùng, giảm tải giao thông cho các tuyến đường nội đô, mở rộng không gian phát triển đô thị góp phần giãn dân, giảm áp lực hạ tầng tại khu vực trung tâm thành phố. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển thêm quỹ đất, tạo ra các khu đô thị mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng.

DA gồm 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài 16,6km sẽ hình thành nên các trục đường kết nối từ QL1 đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn phía tây thành phố theo định hướng phát triển giao thông vận tải. Đây là tuyến đường kết nối giao thông quan trọng giữa trung tâm với các địa bàn ở phía tây, tạo nên các trục giao thông chiến lược cho các địa phương, giảm tải cho QL1 và các tuyến nội đô, mở rộng không gian đô thị về phía tây và tây bắc thành phố, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, làng nghề và bất động sản cho các địa phương.

Ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban Quản lý DA Đầu tư và xây dựng công trình giao thông TP. Huế cho biết, việc đầu tư các tuyến đường của DA mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, đóng vai trò là “chìa khóa” mở rộng không gian đô thị của thành phố Huế về phía tây. Tuyến đường không chỉ giúp giảm tải áp lực hạ tầng cho vùng lõi trung tâm mà còn kiến tạo một “hành lang kinh tế - du lịch xanh” liền mạch, kết nối trực tiếp không gian di sản với vùng sinh thái gò đồi. Động thái khơi thông điểm nghẽn giao thông này sẽ đánh thức tiềm năng to lớn về bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ cho toàn khu vực.