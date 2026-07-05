Nền tảng "Quản trị và Kinh doanh du lịch" vào danh sách nền tảng số dùng chung quốc gia

Nền tảng "Quản trị và Kinh doanh du lịch" được xây dựng nhằm kiến tạo hạ tầng dữ liệu lõi của ngành du lịch Việt Nam. (Ảnh: TITC)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1132/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, trong đó có nền tảng "Quản trị và Kinh doanh du lịch" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định nêu rõ về việc nguyên tắc triển khai, sử dụng nền tảng số dùng chung quốc gia phải được duy trì, vận hành, nâng cấp và cải tiến thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của công nghệ.

Đồng thời, sau khi các nền tảng số dùng chung quốc gia được đưa vào vận hành, hoạt động, các cơ quan, tổ chức không đầu tư, xây dựng, mua sắm, thuê dịch vụ hoặc mở rộng phạm vi triển khai đối với các nền tảng, hệ thống, phần mềm có chức năng, mục tiêu và phạm vi sử dụng tương tự với các nền tảng số dùng chung quốc gia thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, trừ trường hợp có yêu cầu đặc thù về quốc phòng, an ninh, cơ yếu hoặc yêu cầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đối với các nền tảng số dùng chung quốc gia chưa được đưa vào vận hành, hoạt động theo kế hoạch triển khai được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, tổ chức được tiếp tục duy trì hệ thống hiện có hoặc thuê dịch vụ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn cho đến thời điểm nền tảng số dùng chung quốc gia được đưa vào vận hành, hoạt động.

Danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia bao gồm 2 nhóm. Nhóm A bao gồm 17 nền tảng, đây là nhóm nền tảng số dùng chung quốc gia sử dụng chung cho các ngành, lĩnh vực, với phạm vi triển khai trên toàn quốc, để giải quyết bài toán chung có tính liên ngành, liên lĩnh vực, không giới hạn trong phạm vi một bộ, ngành, địa phương.

Nhóm B bao gồm 62 nền tảng, đây là nhóm các nền tảng số dùng chung quốc gia cho ngành, lĩnh vực, với phạm vi triển khai trên toàn quốc, để giải quyết bài toán của một ngành, lĩnh vực gắn với quy trình nghiệp vụ chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc quy định pháp luật chuyên ngành.

Trong nhóm B, nền tảng "Quản trị và Kinh doanh du lịch" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xây dựng nhằm kiến tạo hạ tầng dữ liệu lõi của ngành du lịch Việt Nam, chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang quản trị bằng dữ liệu, chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ phân tán sang kết nối số.

Việc xây dựng và triển khai nền tảng "Quản trị và Kinh doanh du lịch" nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm du khách và năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam... Thời gian bắt đầu vận hành dự kiến từ năm 2026.

Được biết, Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành và thay thế cho Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục và kế hoạch triển khai nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng.

https://nhandan.vn/nen-tang-quan-tri-va-kinh-doanh-du-lich-vao-danh-sach-nen-tang-so-dung-chung-quoc-gia-post973603.html