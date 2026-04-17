Lồng ghép bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hội thảo

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tầm quan trọng của việc lồng ghép giới trong xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở cấp cơ sở. Đây cũng là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cũng như vai trò tham mưu của các cấp Hội LHPN trong việc đưa yếu tố giới vào quá trình hoạch định chính sách.

Việc lồng ghép yếu tố giới vào các quy trình từ lập kế hoạch, phân bổ ngân sách đến giám sát, đánh giá không chỉ góp phần thực thi hiệu quả các quy định pháp luật, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới vẫn còn không ít hạn chế. Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ vẫn chiếm tỷ lệ cao trong khu vực lao động phi chính thức, ít có cơ hội tiếp cận các nguồn lực sản xuất then chốt như vốn, công nghệ và đào tạo kỹ năng số. Ở lĩnh vực xã hội, những định kiến giới về vai trò “nội trợ - trụ cột” vẫn là rào cản vô hình, ảnh hưởng đến cơ hội phát triển nghề nghiệp và sự tham gia của phụ nữ vào các lĩnh vực chính trị, quản lý.

Cán bộ, hội viên phụ nữ lắng nghe những chia sẻ, kiến thức về bình đẳng giới

Thông qua hội thảo, hội viên phụ nữ tại các địa phương được tiếp cận các quan điểm về lồng ghép bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã; chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm bình đẳng giới, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đại biểu cũng được trao đổi về cơ hội, thách thức trong lồng ghép giới, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, mô hình hiệu quả trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng và tạo sinh kế bền vững.

Đại diện Hội LHPN các địa phương đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm cụ thể trong việc lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển KT-XH, đồng thời giới thiệu các cách làm hay trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.