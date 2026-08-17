Kết nối cộng đồng số nhằm xây dựng Huế thông minh, an toàn

Tặng Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho 5 cá nhân

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp và đông đảo KOL, nhà sáng tạo nội dung, quản trị viên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội trên địa bàn tham dự.

Với thông điệp “Tiên phong đồng hành - Lan tỏa giá trị - Bảo vệ niềm tin trên không gian mạng”, hội nghị hướng đến tăng cường kết nối giữa chính quyền với cộng đồng số, phát huy sức sáng tạo và khả năng lan tỏa của các KOL, nhà sáng tạo nội dung trong quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Huế; đồng thời góp phần xây dựng môi trường thông tin trên không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh và trách nhiệm.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, không gian mạng ngày càng có vai trò lớn trong đời sống xã hội, song cũng phát sinh nhiều vấn đề như tin giả, thông tin sai lệch, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư và bản quyền.

Ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số thành phố Huế" tại hội nghị.

Thời gian qua, cộng đồng số đã góp phần quảng bá Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình, áo dài, ẩm thực, cảnh quan và nếp sống Huế; đồng hành cùng các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao. Nhiều diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội cũng phát huy hiệu quả trong hỗ trợ người dân, kết nối chính quyền và lực lượng chức năng trong phòng, chống thiên tai, mưa lũ và các hoạt động thiện nguyện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, bên cạnh báo chí chính thống, mạng xã hội là kênh truyền thông quan trọng để quảng bá điểm đến, sự kiện và hình ảnh Huế. Trong đó, các KOL, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đưa hình ảnh Huế đến du khách trong nước, quốc tế.

Thành phố sẽ sớm cung cấp thông tin về các sự kiện, điểm đến để cộng đồng sáng tạo nội dung có điều kiện đồng hành quảng bá. Các nội dung sáng tạo được khuyến khích phát huy tính mới mẻ, hấp dẫn nhưng phải bảo đảm phù hợp thuần phong mỹ tục, góp phần giới thiệu hình ảnh Huế tích cực, thân thiện đến du khách

Ông Trần Hữu Thùy Giang thông tin, trong kế hoạch truyền thông của Huế đến năm 2030, thành phố xác định vai trò của KOL và các nhà sáng tạo nội dung ngày càng quan trọng, nhất là trong quảng bá Huế trên các kênh trong nước, quốc tế và truyền thông chính sách đến người dân, giới trẻ. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện và có các chính sách cụ thể đến các KOL - các đại sứ số của Huế.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thành phố kêu gọi cộng đồng số phát huy sức ảnh hưởng đi đôi với trách nhiệm; chủ động kiểm chứng, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực; góp phần đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ hình ảnh, uy tín và thương hiệu vùng đất Cố đô.

Lãnh đạo UBND thành phố khẳng định: cộng đồng số không phải là “đối tượng quản lý” mà là đối tác đồng hành, nguồn lực và “vốn xã hội” quan trọng của thành phố. Qua đó, Huế hướng tới hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa chính quyền và cộng đồng số, từng bước xây dựng “văn hóa Huế trên không gian mạng” với tinh thần tử tế trong lời nói, chuẩn mực trong ứng xử và trách nhiệm trong chia sẻ thông tin.

Dịp này, thành phố ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số thành phố Huế”, nhằm kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng chức năng, KOL, nhà sáng tạo nội dung và những cá nhân tích cực trên mạng xã hội. Câu lạc bộ hướng đến nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hình ảnh Huế đến cộng đồng trong nước và quốc tế.