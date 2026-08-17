  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 20/08/2026 18:05

Kết nối cộng đồng số nhằm xây dựng Huế thông minh, an toàn

HNN.VN - Chiều 20/8, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường - Đại Nội Huế, UBND thành phố tổ chức Hội nghị “Cộng đồng số tiên phong đồng hành vì thành phố Huế thông minh, sáng tạo, an ninh, an toàn, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Dàn KOL đồng loạt tham gia, thử thách nào của Bia Saigon đang chiếm sóng mạng xã hội ngày Tết?Kiến tạo môi trường lành mạnh để người có ảnh hưởng (KOL) phát huy tích cựcTỉnh táo trước “quảng cáo lố” từ các KOL

 Tặng Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho 5 cá nhân 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp và đông đảo KOL, nhà sáng tạo nội dung, quản trị viên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội trên địa bàn tham dự.

Với thông điệp “Tiên phong đồng hành - Lan tỏa giá trị - Bảo vệ niềm tin trên không gian mạng”, hội nghị hướng đến tăng cường kết nối giữa chính quyền với cộng đồng số, phát huy sức sáng tạo và khả năng lan tỏa của các KOL, nhà sáng tạo nội dung trong quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Huế; đồng thời góp phần xây dựng môi trường thông tin trên không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh và trách nhiệm.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, không gian mạng ngày càng có vai trò lớn trong đời sống xã hội, song cũng phát sinh nhiều vấn đề như tin giả, thông tin sai lệch, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư và bản quyền.

 Ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số thành phố Huế" tại hội nghị.

Thời gian qua, cộng đồng số đã góp phần quảng bá Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình, áo dài, ẩm thực, cảnh quan và nếp sống Huế; đồng hành cùng các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao. Nhiều diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội cũng phát huy hiệu quả trong hỗ trợ người dân, kết nối chính quyền và lực lượng chức năng trong phòng, chống thiên tai, mưa lũ và các hoạt động thiện nguyện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, bên cạnh báo chí chính thống, mạng xã hội là kênh truyền thông quan trọng để quảng bá điểm đến, sự kiện và hình ảnh Huế. Trong đó, các KOL, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đưa hình ảnh Huế đến du khách trong nước, quốc tế.

Thành phố sẽ sớm cung cấp thông tin về các sự kiện, điểm đến để cộng đồng sáng tạo nội dung có điều kiện đồng hành quảng bá. Các nội dung sáng tạo được khuyến khích phát huy tính mới mẻ, hấp dẫn nhưng phải bảo đảm phù hợp thuần phong mỹ tục, góp phần giới thiệu hình ảnh Huế tích cực, thân thiện đến du khách

Ông Trần Hữu Thùy Giang thông tin, trong kế hoạch truyền thông của Huế đến năm 2030, thành phố xác định vai trò của KOL và các nhà sáng tạo nội dung ngày càng quan trọng, nhất là trong quảng bá Huế trên các kênh trong nước, quốc tế và truyền thông chính sách đến người dân, giới trẻ. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện và có các chính sách cụ thể đến các KOL - các đại sứ số của Huế.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thành phố kêu gọi cộng đồng số phát huy sức ảnh hưởng đi đôi với trách nhiệm; chủ động kiểm chứng, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực; góp phần đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ hình ảnh, uy tín và thương hiệu vùng đất Cố đô.

Lãnh đạo UBND thành phố khẳng định: cộng đồng số không phải là “đối tượng quản lý” mà là đối tác đồng hành, nguồn lực và “vốn xã hội” quan trọng của thành phố. Qua đó, Huế hướng tới hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa chính quyền và cộng đồng số, từng bước xây dựng “văn hóa Huế trên không gian mạng” với tinh thần tử tế trong lời nói, chuẩn mực trong ứng xử và trách nhiệm trong chia sẻ thông tin.

Dịp này, thành phố ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số thành phố Huế”, nhằm kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng chức năng, KOL, nhà sáng tạo nội dung và những cá nhân tích cực trên mạng xã hội. Câu lạc bộ hướng đến nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hình ảnh Huế đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
cộng đồng sốtiên phongđồng hànhkoltruyền thông số
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chương trình nhân đạo mang ánh sáng đến vùng núi Khe Tre và Long Quảng

Sáng 17/8, tại xã Khe Tre, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn tổ chức chương trình khám mắt nhân đạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại hai xã miền núi Khe Tre và Long Quảng.

Chương trình nhân đạo mang ánh sáng đến vùng núi Khe Tre và Long Quảng
Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. Các tập đoàn công nghệ toàn cầu đã trở thành nhà đầu tư AI lớn tại Nam Phi, đem lại cơ hội cho Đất nước Cầu vồng đẩy mạnh phát triển AI, góp phần nâng cao năng suất, cải thiện dịch vụ công.

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số
Trưởng thôn trẻ tiên phong làm kinh tế nơi vùng biên

Luôn tìm cách phát triển kinh tế, anh Nguyễn Hữu Ngọc (sinh năm 1992), Trưởng thôn Sơn Phước, xã A Lưới 2 truyền động lực đến người dân khu vực biên giới nỗ lực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững và vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trưởng thôn trẻ tiên phong làm kinh tế nơi vùng biên
Đồng hành để trẻ an toàn

Trong thời đại số, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối nhưng cũng tiềm ẩn không ít cạm bẫy đối với trẻ em. Đồng hành cùng các em bằng những kiến thức, kỹ năng và sự quan tâm thiết thực, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Huế đang góp phần giúp trẻ biết tự bảo vệ mình trước các nguy cơ trên môi trường mạng.

Đồng hành để trẻ an toàn
Từ cộng đồng số đến chính quyền số

Không chỉ giúp người dân sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện thủ tục hành chính hay thanh toán điện tử, bình dân học vụ số ở Huế còn đang hình thành một cộng đồng công dân số để đồng hành cùng chính quyền trong tiến trình chuyển đổi số. Nền hành chính số nhờ đó đang trở nên gần gũi, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Từ cộng đồng số đến chính quyền số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top