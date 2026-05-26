Phường Thuận Hóa phối hợp bàn giao cá thể rùa cổ sọc cho cơ quan chức năng

Tiếp nhận cá thể rùa do ông Nguyễn Quang Nhân giao nộp

Trước đó, ông Nguyễn Quang Nhân, công tác tại Phòng Hành chính tổ chức - Văn phòng UBND TP. Huế phát hiện một cá thể rùa đi lạc vào khuôn viên cơ quan tại số 16 Lê Lợi, phường Thuận Hóa. Ông Nhân đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để thông báo và thực hiện các thủ tục giao nhận theo quy định.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường Thuận Hóa đã báo cáo Ban Chỉ đạo, đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm khu vực trung tâm đến hiện trường tiếp nhận cá thể rùa do ông Nguyễn Quang Nhân giao nộp. Việc xử lý được thực hiện đúng trình tự nhằm bảo đảm an toàn cho động vật hoang dã cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo tồn thiên nhiên.

Theo tài liệu chuyên ngành, cá thể rùa cổ sọc có tên khoa học là Mauremys sinensis, thuộc họ rùa đầm (Geoemydidae). Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nhằm duy trì đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

Đại diện UBND phường Thuận Hóa cho biết, việc người dân chủ động thông tin và giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng là hành động tích cực, thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn các loài động vật quý hiếm. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần chung tay gìn giữ đa dạng sinh học trong cộng đồng.