Phường Thuận Hóa phối hợp bàn giao cá thể rùa cổ sọc cho cơ quan chức năng

HNN.VN - Ngày 27/5, UBND phường Thuận Hóa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm tiếp nhận và bàn giao một cá thể rùa cổ sọc do người dân tự nguyện giao nộp.

Tiếp nhận cá thể rùa do ông Nguyễn Quang Nhân giao nộp

Trước đó, ông Nguyễn Quang Nhân, công tác tại Phòng Hành chính tổ chức - Văn phòng UBND TP. Huế phát hiện một cá thể rùa đi lạc vào khuôn viên cơ quan tại số 16 Lê Lợi, phường Thuận Hóa. Ông Nhân đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để thông báo và thực hiện các thủ tục giao nhận theo quy định.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường Thuận Hóa đã báo cáo Ban Chỉ đạo, đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm khu vực trung tâm đến hiện trường tiếp nhận cá thể rùa do ông Nguyễn Quang Nhân giao nộp. Việc xử lý được thực hiện đúng trình tự nhằm bảo đảm an toàn cho động vật hoang dã cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo tồn thiên nhiên.

Theo tài liệu chuyên ngành, cá thể rùa cổ sọc có tên khoa học là Mauremys sinensis, thuộc họ rùa đầm (Geoemydidae). Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nhằm duy trì đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

Đại diện UBND phường Thuận Hóa cho biết, việc người dân chủ động thông tin và giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng là hành động tích cực, thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn các loài động vật quý hiếm. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần chung tay gìn giữ đa dạng sinh học trong cộng đồng.

THANH HƯƠNG
Tháo gỡ các vấn đề dân sinh tại phường Thuận Hóa

Ngày 26/5, Tổ đại biểu HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 5 phối hợp với Thường trực HĐND phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp xúc công dân định kỳ nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của người dân trên địa bàn.

Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ du khách mùa cao điểm

Ngày 20/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt các hộ kinh doanh nhỏ, lẻ trên địa bàn nhằm quán triệt công tác phục vụ du khách trong dịp cao điểm lễ, hội và mùa du lịch năm 2026. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại các tuyến phố đi bộ và điểm du lịch trên địa bàn ngày càng tăng, đòi hỏi công tác quản lý, phục vụ phải được nâng cao đồng bộ, chuyên nghiệp hơn.

Khai mạc Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi” năm 2026

Chiều 18/5, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức khai mạc Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các lực lượng tuyên truyền cơ sở trên địa bàn. Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thuận Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phường Thuận Hóa công bố ứng dụng điều hành tác nghiệp và dịch vụ đô thị thông minh

Sáng 18/5, phường Thuận Hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế (HueIOC) cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố ứng dụng điều hành tác nghiệp và các dịch vụ đô thị thông minh trên nền tảng Hue-S. Đây là địa phương đầu tiên của TP. Huế xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng số riêng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở.

