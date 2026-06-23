Xe điện được ưa chuộng

Nạp năng lượng cho xe điện

Xu hướng tiêu dùng mới

Thời gian gần đây, thị trường phương tiện giao thông điện tại Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng đang có những bước phát triển đáng kể. Nếu như trước đây xe điện chủ yếu được lựa chọn bởi học sinh, sinh viên thì nay đã trở thành phương tiện đi lại quen thuộc của nhiều đối tượng người dân.

Trước thực tế giá xăng dầu thường xuyên biến động, anh Lê Văn Hà trú tại phường Phú Bài đã quyết định lựa chọn xe máy điện để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Theo anh Hà, đây là phương án phù hợp trong bối cảnh công nghệ xe điện ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của người dân.

Anh Trần Việt, trú tại đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân cho biết, mỗi tháng anh phải chi khoảng 600.000 đồng tiền xăng cho chiếc xe máy đang sử dụng. Trong khi đó, với xe máy điện, mỗi lần sạc chỉ tốn khoảng 9.000 đồng phí sạc, chi phí thấp hơn so với xe xăng. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh cân nhắc chuyển sang sử dụng phương tiện chạy điện.

Tại các cửa hàng kinh doanh xe điện, lượng khách đến tham khảo và tìm hiểu các dòng xe mới ngày càng tăng. Nhiều gia đình trẻ ở khu vực đô thị lựa chọn xe điện để phục vụ việc đi làm, đưa đón con đi học hoặc đi lại trong nội thành. Trong khi đó, tại các địa phương vùng nông thôn, xe điện cũng dần trở nên phổ biến nhờ chi phí sử dụng thấp và thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Mới đây, anh Nguyễn Văn Mạnh trú tại phường Mỹ Thượng quyết định đầu tư một chiếc ô tô điện để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình, kết hợp kinh doanh vận tải khi cần thiết. “Sau thời gian tìm hiểu và tính toán kỹ lưỡng, tôi nhận thấy ô tô điện có nhiều ưu điểm. Chi phí vận hành thấp hơn so với xe chạy bằng xăng, việc bảo dưỡng cũng đơn giản hơn. Quan trọng là phương tiện này thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển xanh hiện nay”, anh Mạnh nói.

Giảm chi phí, hướng đến cuộc sống xanh

Một trong những lý do quan trọng khiến xe điện ngày càng được người dân lựa chọn là khả năng tiết kiệm chi phí sử dụng. Theo chia sẻ của nhiều hộ gia đình, mức chi phí cho việc sạc điện thấp hơn đáng kể so với chi phí nhiên liệu của các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.

Xe điện còn giúp giảm đáng kể các khoản chi phí bảo dưỡng định kỳ. Do kết cấu động cơ đơn giản hơn so với động cơ đốt trong, nhiều hạng mục như thay dầu nhớt, lọc gió hay các chi tiết liên quan đến hệ thống nhiên liệu không còn phát sinh. Đây là yếu tố giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể trong quá trình sử dụng.

Ngoài lợi ích kinh tế, xe điện còn được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành êm ái, ít tiếng ồn và không phát thải trực tiếp ra môi trường. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang là những vấn đề được xã hội quan tâm, việc lựa chọn phương tiện giao thông sử dụng điện được xem là hành động thiết thực góp phần giảm lượng khí thải, bảo vệ môi trường sống.

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm, song không ít người dân cho rằng, do xe điện vận hành khá êm nên người tham gia giao thông đôi khi khó nhận biết từ xa, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư hoặc giao lộ phức tạp nên dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Điều này đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông; đồng thời, các nhà sản xuất cần nghiên cứu thêm các giải pháp cảnh báo phù hợp.

Bên cạnh đó, hệ thống trạm sạc dành cho xe máy điện, ô tô điện tuy đã được đầu tư, nhưng vẫn chưa thực sự đồng bộ. Tại một số khu vực, mật độ trạm sạc còn thưa, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng, nhất là đối với những chuyến đi đường dài. Đây được xem là một trong những rào cản khiến một số người dân còn e ngại khi chuyển đổi sang sử dụng ô tô điện.

Ông Tưởng Thanh Hiền, giáo viên dạy lái xe ô tô Trường Cao đẳng Huế nhận định, khi hạ tầng trạm sạc tiếp tục được mở rộng và các chính sách hỗ trợ sử dụng năng lượng sạch được triển khai mạnh mẽ hơn, lượng người sử dụng phương tiện xe điện chắc chắn sẽ gia tăng.

“Từ nay đến năm 2030, thành phố Huế phấn đấu hoàn thiện hệ thống hạ tầng trạm sạc cho xe máy điện và ô tô điện trên phạm vi toàn địa bàn. Theo đó, mỗi xã, phường sẽ được bố trí các trạm sạc điện phù hợp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sạc điện cho xe máy điện, ô tô điện của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh”, ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Sở Xây dựng thông tin.