Người dân chưa mặn mà với việc học lái xe ô tô điện

Ô tô điện được xem là xu hướng giao thông xanh, thân thiện với môi trường

Còn tâm lý chuộng xe xăng

Anh Ngô Đức Phước Long, trú tại phường Vỹ Dạ vừa mua chiếc ô tô điện VinFast được hơn 2 tháng phục vụ nhu cầu của gia đình và tranh thủ chạy xe dịch vụ để kiếm thêm thu nhập.

Theo anh Long, trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, việc lựa chọn ô tô điện là giải pháp hợp lý, giúp anh tiết kiệm chi phí vận hành. Tuy nhiên, theo anh Long, bản thân không cần học bằng lái dành riêng cho ô tô điện vì đã có giấy phép lái xe ô tô B1 số tự động. “Tôi đã có bằng lái ô tô B1 số tự động, nên vẫn được phép điều khiển xe ô tô điện. Quy định hiện nay đối với việc điều khiển xe ô tô điện hay xe ô tô số tự động cơ bản không khác nhau”, anh Long chia sẻ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tiếp cận phương tiện giao thông xanh, Trường Cao đẳng Huế đã đầu tư 7 xe ô tô điện phục vụ công tác đào tạo lái xe. Thế nhưng, sau hơn một năm triển khai, số lượng học viên đăng ký học và sát hạch bằng xe điện rất khiêm tốn.

Anh Tưởng Thanh Hiền, giáo viên dạy lái xe ô tô tại Trường Cao đẳng Huế cho biết, dù ô tô điện đang trở thành xu hướng ở nhiều địa phương, song tại Huế, không ít người dân vẫn còn tâm lý e dè khi lựa chọn học lái bằng phương tiện này. Theo anh Hiền, nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ thói quen sử dụng xe xăng và xe số sàn truyền thống. Nhiều người cho rằng, học lái bằng ô tô điện sẽ khó thích nghi khi điều khiển các dòng xe phổ thông hiện nay, nhất là xe số sàn. Một số học viên lo ngại sau khi có bằng sẽ bị hạn chế kỹ năng lái xe, nhất là trong trường hợp cần điều khiển xe dịch vụ hoặc các dòng xe sử dụng hộp số cơ khí.

Ngoài lý do trên, có thể thấy, hạ tầng phục vụ ô tô điện tại Huế vẫn chưa đồng bộ. Số lượng trạm sạc xe ô tô điện còn hạn chế, phân bố chưa rộng khắp khiến nhiều người lo lắng về tính tiện lợi khi sử dụng lâu dài. Không ít người vẫn giữ quan điểm xe xăng dễ dùng hơn bởi việc đổ nhiên liệu nhanh chóng, sửa chữa thuận tiện và phù hợp với điều kiện sinh hoạt hiện nay.

Ngoài ra, chi phí đầu tư phương tiện cũng là một rào cản. Dù giá nhiều dòng ô tô điện đã giảm đáng kể, nhưng với thu nhập của phần lớn người dân, việc sở hữu ô tô điện vẫn là khoản đầu tư lớn. Vì vậy, nhiều người chưa thực sự quan tâm đến việc học lái bằng xe điện.

Thúc đẩy chuyển đổi sang học lái và sử dụng xe điện

Hiện nay, phần lớn sân tập, phương tiện và hệ thống thiết bị sát hạch của Trường Cao đẳng Huế đều được đầu tư phù hợp với xe xăng, dầu. Nếu chuyển đổi sang xe điện, đơn vị phải đầu tư lại phương tiện, thiết bị sát hạch trên xe cũng như điều chỉnh hệ thống sân bãi do kích thước xe điện có sự khác biệt. Điều này kéo theo chi phí rất lớn.

Bên cạnh đó, vẫn chưa có sự thống nhất đồng bộ giữa các địa phương trong việc cho phép sử dụng các dòng xe điện phục vụ đào tạo và sát hạch. Có nơi cho phép sử dụng xe điện cỡ nhỏ như VinFast VF5, nhưng một số địa phương khác vẫn chưa chấp thuận.

Ông Nguyễn Xuân Trí, Chủ tịch HĐQT Trung tâm Đào tạo nghề Tâm An cho rằng, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh, cơ quan chức năng cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể, thống nhất trên phạm vi cả nước đối với các loại xe điện được phép sử dụng trong đào tạo và sát hạch lái xe. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ như giảm thuế, phí cho đơn vị đầu tư xe điện; có chính sách ưu đãi thuế thu nhập trong thời gian nhất định đối với các cơ sở chuyển đổi sang đào tạo, sát hạch bằng ô tô điện nhằm tạo động lực đầu tư cho các đơn vị.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm về dạy lái xe ô tô, ông Mai Văn Tuấn, giáo viên dạy lái xe tại Trung tâm Đào tạo nghề Tâm An khẳng định, nội dung thực hành đào tạo và sát hạch ô tô điện về cơ bản không khác gì nhiều so với xe số tự động chạy xăng, dầu bởi cơ cấu vận hành tương đồng. Do đó, nếu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, người dân có thêm trải nghiệm thực tế, việc học và sử dụng ô tô điện sẽ thuận lợi, phổ biến hơn trong thời gian tới.