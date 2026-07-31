Phong Điền: Hơn 250 người tham gia hiến máu tình nguyện

Đông đảo người dân phường Phong Điền tham gia chiến dịch “Những giọt hồng hè” năm 2026.

Với thông điệp “Một giọt máu trao đi - Một cuộc đời ở lại”, chiến dịch tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, tích cực tham gia hiến máu để góp phần cứu chữa người bệnh, bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Dịp này, người tham gia hiến máu được hướng dẫn đăng ký, khai báo thông tin, khám tư vấn sức khỏe, đo huyết áp, làm các xét nghiệm và khám sàng lọc. Kết quả, chiến dịch có hơn 250 trường hợp đăng ký tham gia; trong đó tiếp nhận được gần 190 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Hiện nay nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế luôn ở mức cao, đặc biệt là dịp hè. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn mang đến niềm hy vọng cho nhiều gia đình. Thành công của chiến dịch “Những giọt hồng hè” năm 2026 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn phường Phong Điền, góp phần xây dựng nét đẹp nhân văn trong cộng đồng.