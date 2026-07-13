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ClockThứ Sáu, 17/07/2026 15:14

Nhu cầu vận tải hàng không toàn cầu tăng mạnh, châu Á giữ vai trò ngày càng quan trọng

Theo số liệu công bố ngày 16/7 của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), trong năm 2025, các đường bay nội địa nhộn nhịp nhất thế giới chủ yếu tập trung tại khu vực châu Á, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh mẽ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

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Theo số liệu của IATA, tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đứng thứ tư các đường bay nội địa nhộn nhịp nhất thế giới. 

Cụ thể, tuyến Jeju-Seoul (Hàn Quốc) đứng đầu thế giới với 13,3 triệu lượt hành khách. Tiếp theo là hai tuyến nội địa của Nhật Bản gồm Sapporo-Tokyo và Fukuoka-Tokyo, lần lượt đạt 9,6 triệu và 9,5 triệu lượt khách.

Đáng chú ý, tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam xếp thứ tư với 8,9 triệu lượt hành khách, khẳng định vai trò quan trọng của thị trường hàng không nội địa Việt Nam trong khu vực.

Trong khi đó, tại Mỹ, thị trường hàng không lớn nhất thế giới, tuyến nội địa nhộn nhịp nhất là New York-Los Angeles chỉ đạt 2,2 triệu lượt hành khách trong năm 2025. Tại châu Âu, tuyến Barcelona-Palma de Mallorca ghi nhận 2,1 triệu lượt khách, thấp hơn đáng kể so với các tuyến hàng đầu tại châu Á.

Xét trên quy mô thị trường, Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu với 890,1 triệu lượt hành khách trong năm 2025, tăng 1,6% so với năm 2024. Trung Quốc đứng thứ hai với 776,1 triệu lượt hành khách, tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều dự báo cho thấy Trung Quốc có khả năng vượt Mỹ để trở thành thị trường vận tải hành khách hàng không lớn nhất thế giới vào thập niên 2030. Xếp sau hai quốc gia này lần lượt là Anh, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

IATA cho biết số liệu được tổng hợp từ 1.315 hãng hàng không trên toàn cầu. Theo giới chuyên gia, những con số trên cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó khu vực châu Á ngày càng khẳng định vai trò trung tâm trong bức tranh vận tải hàng không thế giới.

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Theo nhandan.vn
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