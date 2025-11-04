Thông tuyến một vệt xe đèo Pê Ke

Đèo Pê Ke đã thông tuyến một vệt xe. Ảnh: Dương Huy

Theo Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế, mưa lớn thời gian qua đã làm khối lượng đất đá lớn sạt trượt từ trên đồi tràn ra mặt đường Hồ Chí Minh tại vị trí Km 317+150 thuộc tuyến đèo Pê Ke, gây ách tắc giao thông.

Tại hiện trường, có khoảng 60m3 đất đá cùng nhiều cây cối sạt từ ta - luy dương tràn xuống đường Hồ Chí Minh. Ngay khi nhận được thông tin sạt lở tuyến đèo, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế đã phân nhóm và bố trí nhân công, hệ thống rào chắn an toàn giao thông tại vị trí sạt ta - luy dương gây tắc đường và huy động phương tiện máy móc, nhân lực xử lý.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, địa phương đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ cảnh báo giao thông, tiến hành xử lý điểm sạt lở và thông tuyến một vệt xe đường Hồ Chí Minh lúc 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Dự kiến trong sáng mai (6/11), 15 điểm sạt lở bị tắc đường còn lại trên đường Hồ Chí Minh sẽ thông tuyến. Ảnh: Dương Huy

Hiện, trên tuyến đường Hồ Chí Minh còn 15 điểm sạt, chưa thông tuyến. Đơn vị quản lý đường bộ đã huy động lực lượng gồm 100 nhân công cùng các phương tiện, máy móc tập kết tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng tham gia công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó các vị trí trọng yếu chủ yếu nằm trên đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây).

Dự kiến trong sáng mai (6/11), 15 tuyến sạt lở bị tắc đường còn lại trên đường Hồ Chí Minh sẽ thông tuyến một vẹt xe, giải phóng tình trạng ách tắc giao thông. Việc thông tuyến một vệt xe để phục vụ các phương tiện xe tải lớn chở nhân lực, vật liệu vào khắc phục sự cố sạt trượt trên đường và để Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra vị trí cầu Cạn tại Km396+050 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đang bị hư hỏng.