Đèo Kim Quy đã thông tuyến sau sạt lở

Đến đầu giờ chiều 28/10, đèo Kim Quy đã thông tuyến

Sạt lở taluy dương trên đèo Kim Quy xảy ra vào ngày 27/10 với điểm đầu tiên ở Km48+800. Trong khi lực lượng của Công ty CP Quản lý & Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế xử lý đất đá tràn kín đường thì cách đó khoảng 300m, tại Km49+200 tiếp tục xảy ra điểm sạt lở taluy dương thứ 2.

Sạt lở khiến đất đá từ trên đồi cao tràn xuống mặt đường, chia cắt hoàn toàn đoạn tuyến này. Thời điểm đó, nhiều phương tiện ùn ứ, buộc phải quay đầu.

Sau khi để lại máy móc, phương tiện và rút về nơi an toàn, đến khoảng 4h sáng 28/10, lực lượng của Công ty CP Quản lý & Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đã khẩn trương san gạt, múc đất đá, giải phóng 2 điểm sạt lở này.

“Đơn vị đã huy động 2 xe múc, 3 xe chở đất đá và 15 người để xử lý 2 điểm sạt lở nói trên với khối lượng đất đá được giải phóng khoảng 1.500m3”, đại diện Công ty CP Quản lý & Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế thông tin.

“Hiện, đèo Kim Quy đã thông tuyến, tuy nhiên, trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, vị trí Km49+200 vẫn có nguy cơ tái diễn sạt lở nên đề nghị mọi người phải hết sức cẩn thận nếu đi ngang qua”, ông Trần Xuân Anh cảnh báo.