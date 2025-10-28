Đèo Kim Quy dự kiến thông tuyến trong chiều 28/10

Điểm sạt lở thứ 2 ở Km49+200 cơ bản đã thông suốt

Đến nay, công tác giải phóng điểm sạt lở trên đèo Kim Quy (thôn 4 – xã Bình Điền) đang được tiến hành khẩn trương.

Các lực lượng cùng phương tiện, máy móc tổ chức san gạt đất đá từ 4h sáng. Đến khoảng 12h ngày 28/10, điểm sạt lở thứ 2 tại Km49+200 cơ bản đã thông suốt.

Trước đó, ngày 27/10, trong khi các lực lượng đang tiến hành san gạt đất đá ở điểm sạt lở đầu tiên trên đèo Kim Quy thì cách đó khoảng 300m tiếp tục bị sạt lở.

Để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ bị đất đá cô lập, ông Lê Nhật Minh – Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền đã yêu cầu mọi người để lại máy móc, phương tiện, nhanh chóng rút về nơi an toàn và theo dõi tình hình để có phương án xử lý tối ưu.

“Theo tiến độ, dự kiến trong chiều nay, điểm sạt lở đầu tiên trên đèo Kim Quy sẽ được giải phóng”, ông Lê Nhật Minh – Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền thông tin.