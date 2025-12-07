Trung Quốc thông tuyến hầm đường sắt cao tốc 350km/giờ dài nhất cả nước

Hầm Di Lương thông tuyến ngày 10/12. (Ảnh: Nhân dân nhật báo)

Theo truyền thông Trung Quốc, sau hơn 1.560 ngày thi công, hầm Di Lương - công trình trọng điểm của dự án đường sắt cao tốc Trùng Khánh-Côn Minh đã chính thức thông hầm, đánh dấu bước đột phá về xây dựng đường sắt cao tốc trong điều kiện địa chất phức tạp của Trung Quốc.

Nằm ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, hầm Di Lương dài 24,8km, điểm sâu nhất lên tới 920m, được thiết kế với tốc độ chạy tàu 350km/giờ, là đường hầm tàu cao tốc dài nhất, tốc độ chạy tàu nhanh nhất ở Trung Quốc.

Chạy xuyên qua dãy núi Ô Mông được ví như “bảo tàng địa chất”, bởi địa hình hiểm trở núi cao vực sâu, cấu tạo địa chất phức tạp như hiện tượng nổ đá, nhiệt độ cao, phun trào nước ngầm, bùn đất, ứng suất cao, khí gas..., mức độ thi công hầm Di Lương thuộc loại khó, tiềm ẩn rủi ro ở mức cao nhất.

Để bảo đảm tiến độ và an toàn thi công, đơn vị thi công đã đổi mới, sáng tạo nhiều biện pháp kỹ thuật. Đối với hiện tượng nổ đá do ứng suất, các kỹ sư đã phải áp dụng biện pháp giải phóng ứng suất trước, phun bê-tông sợi cốt thép, tăng cường các trụ neo; đối với môi trường nhiệt độ cao, sử dụng hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh như thông gió, phun sương để duy trì nhiệt độ trong khoảng 30 độ C...

Ngoài ra, đội ngũ kỹ sư cũng áp dụng thuật toán công nghệ số để nghiên cứu mô hình địa chất phức tạp như biến dạng địa hình, hình thành nhũ đá..., để xây dựng hệ thống kỹ thuật thi công. Đến nay, đơn vị thi công đã được công nhận ba quyền sở hữu trí tuệ cấp tỉnh, bảy quyền sở hữu trí tuệ cấp quốc gia và đang nộp hồ sơ một quyền sở hữu trí tuệ quốc tế về các biện pháp thi công.

Tuyến đường sắt cao tốc Trùng Khánh-Côn Minh dài khoảng 700km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Vân Nam dài 388,6km. Đây là tuyến đường sắt cao tốc 350km/giờ đầu tiên của tỉnh Vân Nam. Sau khi hoàn thành và thông tuyến, thời gian di chuyển từ Trùng Khánh đến Côn Minh sẽ được rút ngắn xuống còn khoảng 2,5 giờ, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế giữa thành phố Trùng Khánh với tỉnh Vân Nam nói chung và giữa các thành phố trong tỉnh Vân Nam nói riêng.