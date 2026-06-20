Thay đổi đồng bộ quy trình sát hạch lái xe

Sát hạch lái xe ô-tô gồm 12 bài.

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông đối với các dữ liệu về tai nạn giao thông, xử lý vi phạm cho thấy, đối với người lái xe sau khi sát hạch được cấp bằng thường chỉ có kỹ thuật điều khiển xe, mà không có được đạo đức tối thiểu, kỹ năng khi tham gia giao thông. Dẫn đến thực trạng nhiều người khi tham gia giao thông vẫn mang theo nhiều thói quen xấu, ích kỷ như: không biết nhường đường; không xếp hàng; phóng nhanh, vượt ẩu; không biết chuyển hướng; sử dụng rượu bia, chất kích thích.

Thậm chí, ngay cả việc sử dụng còi, đèn xe cũng không đúng quy định. Có tình trạng lái xe tải bóp còi hơi, làm người đi xe máy giật mình, gây nguy hiểm đến tính mạng….

Từ thực tế trên, Cục Cảnh sát giao thông đã tham mưu Bộ Công an có nhiều thay đổi trong các công tác sát hạch, quản lý lái xe theo hướng quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe, phù hợp thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, bảo đảm người được cấp giấy phép lái xe có được đạo đức lái xe, có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Theo đó, sẽ có một số thay đổi chính như sau:

Bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, tuy nhiên học viên vẫn có thể học bài mô phỏng để tăng thêm kỹ năng xử lý tình huống.

Tuần tự bài thi: Thi từ lý thuyết đến 2 bài thi thực hành và tình huống với mô-tô; thi từ lý thuyết - sa hình - đường trường với ô-tô. Các thí sinh phải đỗ lần lượt các phần thi, sau đó mới được thi phần tiếp theo.

Thực hiện việc nhận diện thí sinh theo hệ thống thiết bị, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử.

Tăng số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết, như: mô-tô hạng A, A1: tăng số lượng câu hỏi trong bài sát hạch từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút tăng lên 27 phút, đạt khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi; ô-tô hạng B: tăng số lượng câu hỏi từ 30 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi….

Xóa bỏ các câu hỏi kiểu “học mẹo, thi mẹo”, bổ sung thêm nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông…

Nội dung sát hạch thực hành lái xe mô-tô bổ sung cách xử lý 11 tình huống giả định trên đường (như: xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; xử lý tình huống vượt xe…)

Đoạn đường sát hạch đối với lái xe ô-tô tối thiểu 5km, phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải, bảo đảm đầy đủ tình huống giao thông: ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường.

Thực hiện 12 bài sát hạch, gồm:

(1) Kiểm tra an toàn xe và xuất phát.

(2) Vượt xe.

(3) Tăng tốc, chuyển làn (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông).

(4) Chuyển hướng rẽ trái.

(5) Chuyển hướng rẽ phải.

(6) Chuyển hướng quay đầu.

(7) Tránh xe đi ngược chiều.

(8) Nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật qua đường.

(9) Dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm.

(10) Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên.

(11) Chấp hành tín hiệu đèn giao thông (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông).

(12) Mở cửa xe và kết thúc.

Các bài thi này có thể thực hiện nhiều lần, không theo thứ tự.

Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống 3,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 giờ.

Giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống 2,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 1 ngày.

Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế từ 5 ngày xuống 2,5 ngày.

Hiện, Thông tư đang được thực hiện theo thủ tục rút gọn trình Bộ trưởng Công an ký ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2026.

https://nhandan.vn/thay-doi-dong-bo-quy-trinh-sat-hach-lai-xe-post970879.html