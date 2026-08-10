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ClockThứ Ba, 11/08/2026 09:48

Xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại

Ngày 10/8, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030”.

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Mỗi xe cứu thương được ví như một “phòng cấp cứu di động”. (Ảnh: MẠNH TRẦN) 

Mục tiêu của đề án là: Xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại bảo đảm tiếp nhận, xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân và tăng cường phối hợp liên ngành giữa các lực lượng tham gia cấp cứu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn, thương tích và các tình trạng cấp cứu.

Đến năm 2030, tất cả các tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên địa bàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu cấp cứu của từng địa phương. 100% tỉnh, thành phố triển khai quy chế phối hợp liên ngành giữa: Y tế; Công an; Quân đội; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chính quyền địa phương trong tiếp nhận thông tin, điều phối, tiếp cận hiện trường, sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển và bàn giao người bệnh.

Từ năm 2027, vận hành nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu và phối hợp vận hành với nền tảng tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 do Bộ Công an xây dựng. 

Đề án cũng đưa ra chỉ tiêu: Ít nhất 75% số nhân viên y tế tại trạm y tế cấp xã được đào tạo, tập huấn về cấp cứu ngoại viện; tối thiểu 1% dân số được đào tạo thực hành kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu; đầu tư và đưa vào triển khai sử dụng trong hệ thống cấp cứu ngoại viện tối thiểu 1 xe cứu thương đạt chuẩn/100.000 dân...

https://nhandan.vn/xay-dung-va-phat-trien-he-thong-cap-cuu-ngoai-vien-dong-bo-hien-dai-post981091.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
hệ thốngcấp cứungoại việnđồng bộhiện đại
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