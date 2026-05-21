Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi

Chị Nguyễn Thị Hoa (bên trái) chăm sóc đường hoa trước cửa nhà

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến Khe Tre không chỉ là màu xanh mướt của những vườn cây, những triền đồi bạt ngàn cây trái mà còn là sự sạch đẹp, tinh tươm của từng tuyến đường, ngõ xóm. Hai bên đường, những hàng hoa trang, hoa mười giờ, hoa giấy… đỏ rực, trải dài tít tắp, được chăm chút cắt tỉa cẩn thận, tạo nên diện mạo tươi mới cho vùng quê miền núi.

Vừa tưới từng gốc hoa trước ngõ nhà mình, chị Nguyễn Thị Hoa, hội viên phụ nữ Chi hội thôn Đa Phú chia sẻ: Chăm hoa cho đẹp nhà, đẹp xóm cũng là cách góp phần bảo vệ môi trường. Khi phụ nữ phát động phong trào, chị em đều tích cực tham gia, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa làm gương cho con cháu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

Tại thôn Thành An, nhiều tuyến đường hoa cũng đang khoe sắc rực rỡ. Trước sân nhà, những giàn hoa giấy, hoa trang… đỏ thắm cùng hàng cây được cắt tỉa gọn gàng khiến không gian thêm thoáng đãng. Để có được những tuyến đường xanh, sạch, đẹp ấy là sự chung tay, góp sức bền bỉ của cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương.

Chị Võ Thị Lan, hội viên phụ nữ thôn Thành An cho biết: Hưởng ứng phong trào của hội phụ nữ, các gia đình không chỉ trồng và chăm sóc hoa trước ngõ mà còn tích cực thực hiện nhiều việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường, như: Phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, thu gom phế liệu tái chế để gây quỹ cho chi hội.

Hằng năm, Hội LHPN xã Khe Tre chú trọng thực hiện tiêu chí “3 sạch” gắn với tiêu chí số 17 về môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các chi hội đã đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là việc duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, như tổ chức thu gom, phân loại rác thải tại khu dân cư; thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng; xây dựng và chăm sóc các tuyến đường hoa phụ nữ tự quản.

Hội đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Thông qua các buổi sinh hoạt, hơn 3.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến xây dựng gia đình văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng lối sống xanh.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Khe Tre cho biết: Từ việc trồng và chăm sóc đường hoa, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm đến phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa… đều được chị em thực hiện thường xuyên, tạo thành thói quen tốt trong cộng đồng. Hội LHPN xã sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình “sống xanh”, vận động hội viên phụ nữ duy trì các tuyến đường hoa, xây dựng thêm nhiều mô hình bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Khe Tre ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.