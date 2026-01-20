Xây dựng và giữ vững thế trận lòng dân trên không gian mạng

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng. Ảnh: tapchicongsan.org.vn

Bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai

KGM với đặc trưng mở, đa chiều, tốc độ lan truyền nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng đã làm thay đổi căn bản phương thức tiếp nhận thông tin của xã hội. Mỗi cá nhân không chỉ là người tiếp nhận mà còn là người tạo ra và lan truyền thông tin. Điều này tạo ra những điều kiện thuận lợi để tăng cường dân chủ, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với công tác lãnh đạo, quản lý và định hướng tư tưởng.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang triệt để lợi dụng KGM để xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; bóp méo sự thật về tình hình kinh tế - xã hội, công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng; kích động tâm lý bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu không chủ động chiếm lĩnh KGM, không kịp thời định hướng dư luận, thì những thông tin sai trái, xấu độc sẽ từng bước làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: “Dân là gốc”. Lòng dân là nguồn sức mạnh vô địch, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thế trận lòng dân chính là sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, là niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần tự giác của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Trên KGM, thế trận lòng dân được thể hiện trước hết ở niềm tin của Nhân dân vào thông tin chính thống; ở thái độ tỉnh táo, có chọn lọc khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin; ở tinh thần sẵn sàng lên tiếng bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai. Khi lòng dân vững, Nhân dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, mà còn trở thành chủ thể tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo nên “hàng rào xã hội” vững chắc trước các âm mưu phá hoại.

Xây dựng thế trận lòng dân trên KGM trước hết là xây dựng niềm tin chính trị. Niềm tin đó không tự nhiên có, mà được hình thành từ sự gương mẫu của Đảng, sự hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và sự nhất quán giữa lời nói với việc làm. Mọi chủ trương, chính sách khi được triển khai cần được thông tin đầy đủ, minh bạch, kịp thời; những vấn đề bức xúc của Nhân dân cần được lắng nghe, giải quyết thấu đáo. Khi Nhân dân thấy rõ sự cầu thị, trách nhiệm của tổ chức Đảng và chính quyền, thì các luận điệu xuyên tạc, kích động trên KGM sẽ tự mất đi “đất sống”.

Cùng với đó, công tác Đảng cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với môi trường số. Việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội, báo chí điện tử, truyền thông đa phương tiện phải được thực hiện bài bản, có định hướng, tránh tình trạng bị động, chạy theo sự vụ. Thông tin tích cực cần được lan tỏa mạnh mẽ, liên tục, tạo “dòng chảy chủ lưu” trên KGM.

Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”

Giữ vững thế trận lòng dân trên KGM đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”. “Xây” là lan tỏa những giá trị đúng đắn, nhân văn, những thành tựu của công cuộc đổi mới, những tấm gương cán bộ, đảng viên tận tụy, trách nhiệm; là củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. “Chống” là kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng lập luận khoa học, bằng thực tiễn sinh động, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, có lý, có tình.

Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trên KGM. Mỗi lượt chia sẻ, mỗi phát ngôn đều có thể tạo ra tác động xã hội. Sự gương mẫu, chuẩn mực của cán bộ, đảng viên chính là yếu tố quan trọng góp phần củng cố uy tín của Đảng, giữ vững lòng tin của Nhân dân trong môi trường số.

Xây dựng và giữ vững thế trận lòng dân trên KGM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Trong đó, công tác tuyên giáo, dân vận, báo chí, truyền thông giữ vai trò nòng cốt; các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp là lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện; Nhân dân là trung tâm và cũng là chủ thể của thế trận.

Khi mỗi người dân trở thành một “công dân số” có bản lĩnh chính trị, có khả năng tự sàng lọc thông tin, thì thế trận lòng dân sẽ được củng cố từ gốc, từ nền tảng xã hội. Đó chính là “phòng tuyến mềm” nhưng vô cùng bền vững, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mọi tình huống.

Trong bối cảnh mới, xây dựng và giữ vững thế trận lòng dân trên KGM không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là nhiệm vụ chiến lược lâu dài của công tác Đảng. Khi lòng dân đã thuận, niềm tin đã vững, thì dù KGM có biến động phức tạp đến đâu, chúng ta vẫn đủ bản lĩnh, trí tuệ và sự đồng thuận để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.