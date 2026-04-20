Nguy cơ không kịp bảo trì đường bộ trước mùa mưa

Nếu giá xăng dầu và nhựa đường tiếp tục tăng cao, công tác bảo trì đường bộ sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ công trình

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về ảnh hưởng biến động giá xăng dầu đối với các dự án đầu tư xây dựng và bảo trì đường bộ.

Giá nhựa đường tăng 32%

Cơ quan này cho biết từ đầu tháng 3/2026 đến nay, giá dầu thô thế giới tăng vọt, dẫn đến giá nhiên liệu trong nước phải điều chỉnh tăng như: xăng tăng khoảng 15%, dầu diesel tăng mạnh khoảng 70%, vật liệu nhựa đường tăng gần 32% so với cuối tháng 2... Các đơn vị cung cấp nhựa đường thông báo nguồn hàng nhập khẩu bị gián đoạn và số lượng cung ứng ra thị trường hạn chế khiến nhà thầu khó khăn trong việc mua nhựa đường.

Dự báo trong ngắn hạn, giá nhiên, vật liệu phục vụ công tác xây dựng, bảo trì đường bộ (đặc biệt là xăng, dầu, nhựa đường) sẽ ở mức cao, có khả năng khan hiếm cục bộ, gây khó khăn có công tác triển khai các gói thầu xây lắp, sửa chữa, thảm nhựa mặt đường.

Về tình hình thực hiện các dự án bảo trì đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, hiện nay, các Khu quản lý đường bộ đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu 89/119 gói thầu xây lắp và tất cả các gói thầu áp dụng đơn giá cố định. Trường hợp giá xăng dầu và nhựa đường tăng cao, các nhà thầu sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Qua rà soát sơ bộ, cập nhật theo giá nhiên, vật liệu theo thời điểm đầu tháng 4, chi phí các gói thầu bảo trì đường bộ ước tính sẽ tăng khoảng 946 tỷ đồng (từ 3.294 tỷ đồng lên 4.240 tỷ đồng, tăng 28,7%).

Các dự án bảo trì đường bộ chủ yếu là sửa chữa thảm bê tông nhựa mặt đường, một số ít khối lượng liên quan đến hệ thống biển báo, an toàn giao thông, hệ thống thoát nước... dự kiến sẽ chịu tác động lớn do tăng giá xăng dầu và nhựa đường, gây thiệt hại nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của nhà thầu.

"Hiện đã có tình trạng nhà thầu trì hoãn thi công, kéo dài thời gian hoàn thành công trình; kéo theo tiềm ẩn mất an toàn giao thông, an toàn công trình trên các tuyến đường được giao quản lý. Đồng thời, không bảo đảm công tác giải ngân nguồn vốn bảo trì được giao năm 2026", Cục Đường bộ Việt Nam nhận định.

Được biết, các dự án triển khai thi công trong năm kế hoạch nên các hợp đồng xây lắp cơ bản theo hợp đồng đơn giá cố định, hiện đã hoàn thành đấu thầu để triển khai thi công 75% danh mục dự án.

Cần cơ chế bù giá nhiên liệu hỗ trợ nhà thầu

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu, với các gói thầu đã ký hợp đồng, Cục Đường bộ Việt Nam đã cùng các nhà thầu nắm bắt tình hình, điều chỉnh kế hoạch triển khai, theo hướng ưu tiên thực hiện trước các hạng mục ít chịu tác động tới biến động giá nhiên liệu.

Với các gói thầu đã đấu thầu nhưng nhà thầu trì hoãn chưa ký hợp đồng, Cục Đường bộ Việt Nam kiên quyết thực hiện theo quy định pháp luật.

Các gói thầu chưa đấu thầu sẽ được cập nhật điều chỉnh lại giá gói thầu, hình thức hợp đồng đơn giá điều chỉnh kèm theo các quy định về loại nhiên, vật liệu được điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh phù hợp.

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, hiện các gói thầu đã ký hợp đồng dạng hợp đồng đơn giá cố định đang triển khai gặp vướng mắc chưa thể điều chỉnh đơn giá theo quy định pháp luật nên chưa có cơ sở điều chỉnh đơn giá hợp đồng cố định.

Trước tình trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét báo cáo Quốc hội, Chính phủ xem xét tác động của việc tăng giá xăng dầu tới lĩnh vực xây dựng, bảo trì để điều chỉnh, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở các ngành, địa phương thực hiện sửa đổi hợp đồng đối với các hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định.

Năm 2026, nguồn kinh phí dành cho công tác quản lý và bảo trì hệ thống quốc lộ lên tới 6.921 tỷ đồng. Hiện toàn bộ các dự án trong kế hoạch đã được phê duyệt và sẵn sàng bước vào giai đoạn đấu thầu.

Mục tiêu đặt ra là triển khai sớm các công trình trước mùa mưa, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn cho hệ thống giao thông quốc gia trong bối cảnh nhiều biến động về chi phí đầu vào.