Đường đi bộ “biến” thành đường dành cho ô tô, xe máy

Cần sớm bố trí gờ phân chia giữa đường đi bộ và khu vực sân của các quán cà phê dọc tuyến

Đường đi bộ dọc sông Như Ý có tổng vốn đầu tư hơn 267 tỷ đồng, dài khoảng 1,6km, rộng 6m, điểm đầu từ Đập Đá (giáp sông Hương) và điểm cuối tại cầu Vân Dương, đi qua các phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ. Công trình khởi công vào tháng 7/2023, thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế. Không chỉ tạo cảnh quan đôi bờ sông, tuyến đường còn được thiết kế dành riêng cho người đi bộ, tập thể dục, đạp xe, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng và hướng đến phát triển đô thị bền vững.

Thế nhưng, thực tế hiện nay cho thấy, các phương tiện cơ giới xuất hiện thường xuyên khiến không gian vốn yên tĩnh dành cho người đi bộ trở nên lộn xộn. Nhiều người dân đến tập thể dục hoặc đi dạo phải né tránh xe máy, ô tô di chuyển liên tục. Một số thời điểm, phương tiện ra vào các quán cà phê dọc tuyến rất nhiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận lúc 7 giờ 30 phút sáng 27/3, nhiều xe máy vẫn ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường đi bộ này. Qua tìm hiểu, trước đó đơn vị chức năng đã lắp đặt rào chắn nhằm ngăn chặn ô tô, xe máy đi vào tuyến, nhưng hiện nay rào chắn đã bị ngã đổ khiến các phương tiện cơ giới tiếp tục lưu thông trên đường đi bộ.

Nhiều người dân sinh sống dọc tuyến lo ngại trước thực trạng này. “Xe cộ ra vào liên tục gây mất an toàn, nhất là vào buổi sáng và chiều tối khi lượng người đi bộ tăng cao. Người dân mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm có biện pháp chấn chỉnh, đảm bảo tuyến đường thực sự dành riêng cho người đi bộ”, bà Hồ Thị Mẻo, người dân sống dọc tuyến đường đi bộ sông Như Ý bày tỏ.

Cơ quan chức năng cần sớm lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo cấm ô tô, xe máy tại các lối ra vào tuyến đường đi bộ. Biển báo cần đặt ở vị trí dễ quan sát, kết hợp với vạch sơn chỉ dẫn để người tham gia giao thông nhận biết rõ ràng. Đồng thời, có thể bố trí các trụ chắn mềm hoặc barie phù hợp nhằm hạn chế phương tiện cơ giới đi vào, nhưng vẫn đảm bảo lối đi cho xe đạp và người đi bộ.

Mặt khác, cần bố trí gờ phân chia giữa đường đi bộ và khu vực sân của các quán cà phê dọc tuyến. Nếu không có ranh giới rõ ràng, người điều khiển ô tô, xe máy dễ lấn làn vào phần đường dành cho người đi bộ, nhất là đoạn trước quán cà phê Sông Xanh.

Việc nhắc nhở kết hợp xử phạt của lực lượng chức năng sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Khi có sự kiểm soát thường xuyên, tình trạng xe cơ giới vào tuyến đường đi bộ sẽ từng bước được hạn chế.

Các quán cà phê, dịch vụ cần bố trí điểm gửi xe hợp lý ở khu vực ngoài tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho khách nhưng vẫn đảm bảo quy định. Đây là yếu tố quan trọng nhằm duy trì lâu dài tính chất của tuyến đường đi bộ. Khi người dân hiểu rõ mục đích của tuyến đường đi bộ và ý nghĩa của việc giữ gìn không gian chung, họ sẽ chủ động chấp hành và cùng tham gia giám sát.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu vực 1 (đơn vị chủ đầu tư) cho biết: Để ngăn chặn các phương tiện lưu thông trên tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý, ngoài các giải pháp khác, tới đây, đơn vị sẽ cho lắp đặt hệ thống biển báo cấm, kết hợp với tuyên truyền. Từ đó, có cơ sở để xử phạt đối với những trường hợp cố tình điều khiển ô tô, xe máy đi vào tuyến đường đi bộ theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ.

Tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý được đầu tư với kỳ vọng tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng sống đô thị. Khi các giải pháp được triển khai quyết liệt, tuyến đường này sẽ trở lại đúng chức năng, trở thành không gian an toàn, thân thiện, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị Huế văn minh, xanh, sạch hơn.