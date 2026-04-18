Rực rỡ sắc màu trong lễ rước bộ điện Huệ Nam

Đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam trên đường phố Huế

Lễ hội điện Huệ Nam năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức vừa diễn ra sáng 18/4 (nhằm ngày 2/3 âm lịch).

Diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19/4, không gian lễ hội điện Huệ Nam trải dài ở nhiều địa điểm như Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, công viên Thương Bạc, trên sông Hương và điện Huệ Nam.

Năm nay, lễ hội thu hút hơn 6.000 người tham gia với khoảng 30 - 40 bằng, án (thuyền rước) trên sông.

Trong sáng 18/4, ngay sau khi thực hiện nghi lễ tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, đoàn rước bộ đã xuất phát di chuyển dọc theo đường Chi Lăng, qua cầu Gia Hội và đi lên đường Trần Hưng Đạo trước khi dừng lại không gian công viên Thương Bạc.

Với đoạn đường hơn 2km, đoàn rước với các hương án cùng hàng trăm thánh đồng, đạo hữu trong trang phục truyền thống cùng cờ trống tạo nên không khí lễ hội trang nghiêm... Dọc 2 bên đường đoàn rước đi qua có rất nhiều người dân du khách chào đón, tạo nên không khí lễ hội cộng đồng đầy màu sắc, độc đáo.

Sau khi thực hiện một số nghi lễ ở công viên Thương Bạc, đoàn rước tiến hành di chuyển xuống các thuyền rồng và ngược dòng Hương Giang để lên điện Huệ Nam. Tại điện, diễn ra các nghi lễ các quan trọng khác như Cáo Yết, Cung nghinh Thánh Mẫu nhập điện, lễ hành hương và cầu nguyện, lễ chánh tế cầu quốc thái dân an, lễ hoàn tạ và hồi loan.

Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh của một bộ phận dân cư xứ Huế nói riêng và cả nước nói chung, được tổ chức hằng năm vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản bên bờ sông Hương, nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Cuối năm 2024, lễ hội điện Huệ Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Theo ban tổ chức, đây không chỉ là một sự kiện tín ngưỡng truyền thống, mà còn được xác định là lễ hội mở đầu cho chuỗi hoạt động Festival mùa Hạ 2026, góp phần khẳng định Huế - thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.

Không chỉ là một hoạt động tín ngưỡng, lễ hội Điện Huệ Nam còn là minh chứng sinh động cho khái niệm “di sản sống”, nơi cộng đồng chính là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa.

Qua đó, tạo ra một “điểm kích hoạt” quan trọng cho mùa du lịch hè, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Các hoạt động hành hương, trải nghiệm văn hóa tâm linh, du lịch đường sông… mở ra nhiều cơ hội để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, giàu chiều sâu văn hóa.

Những hình ảnh được Huế ngày nay ghi lại:

Trong trang phục nghi lễ đoàn rước tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa sôi động

Đoàn rước bộ đoạn qua cầu Gia Hội

Đoàn rước đi qua đường Trần Hưng Đạo rợp hoa vàng

Người dân, du khách đứng 2 bên đường vừa theo dõi, vừa ghi lại khoảnh khắc đoàn rước

Đoàn rước dừng lại tại không gian công viên Thương Bạc

Ban tổ chức thực hiện nghi lễ ở trước công viên Thương Bạc

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương