Phân luồng giao thông, sửa chữa cầu Trường Tiền

Cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương sẽ được sửa chữa, bảo trì trong 150 ngày. Ảnh: Đình Hoàng

Ngày 28/5, Ban QLDA Đường bộ Miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam) có văn bản gửi UBND thành phố và các cơ quan liên quan về kế hoạch triển khai thi công cầu Trường Tiền.

Theo đó, dự án sửa chữa cầu Trường Tiền sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1/6, thời gian thi công dự kiến kéo dài trong 150 ngày.

Hạng mục sửa chữa cầu Trường Tiền Km825+798 thuộc Dự án Km834 Quốc lộ 1, thành phố Huế được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 1623/QĐ- CĐBVN ngày 5/11/2025.

Quy mô thiết kế bao gồm sửa chữa các bộ phận kết cấu thép bị han gỉ, mất tiết diện và sơn lại toàn bộ hệ thống kết cấu thép của cầu với mục tiêu nhằm hạn chế sự gia tăng hư hỏng, xuống cấp, duy trì khả năng khai thác, kéo dài tuổi thọ công trình.

Cơ quan chức năng sẽ triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công và phân luồng giao thông tạm thời. Theo đó, thời gian cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua cầu bắt đầu từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau để triển khai thi công sửa chữa hạng mục cầu Trường Tiền.

Người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển qua lại giữa bờ Bắc và bờ Nam sông Hương trong khung giờ này có thể chuyển hướng lưu thông qua các cầu lân cận như Phú Xuân, Dã Viên, Chợ Dinh.

Khi thành phố tổ chức các sự kiện liên quan đến cầu Trường Tiền, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp đảm bảo hoạt động chung của thành phố, có thể dừng thi công trong trường hợp cần thiết.

Ban QLDA Đường bộ Miền Trung sẽ cấm hoàn toàn 1 bên lề bộ hành của cầu để tập kết máy móc thiết bị để thi công, 1 bên lề bộ hành còn lại lưu thông bình thường. Trong quá trình thi công, nhà thầu sẽ bố trí đầy đủ biển báo, người điều tiết giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc trên phạm vi thi công.