Nguy cơ mất an toàn vì trào lưu check-in trên cầu vượt cửa biển Thuận An

HNN - Thời gian gần đây, cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế) trở thành điểm đến thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Tuy nhiên, tình trạng tụ tập đông người, dừng đỗ phương tiện và đặc biệt là leo trèo lên hệ thống dây văng để “sống ảo” đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

 Các bạn trẻ đến chụp ảnh trên cầu

Bất chấp nguy hiểm

Theo người dân địa phương, thời điểm mới thông xe, lượng người và phương tiện tập trung trên cầu rất đông, nhất là vào buổi chiều tối và các ngày cuối tuần. Có thời điểm, người dân dừng xe máy, ô tô kín mặt cầu để chụp ảnh, ngắm cảnh, gây cản trở giao thông. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương phải huy động lực lượng công an thường xuyên túc trực để tuyên truyền, nhắc nhở.

Hiện nay, tình trạng tụ tập đông người trên cầu đã giảm so với trước, song vào các dịp cuối tuần hoặc chiều muộn vẫn xuất hiện nhiều nhóm người đến check-in. Đáng lo ngại hơn là một số trường hợp bất chấp nguy hiểm, leo trèo lên dây văng hoặc ngồi trên thành cầu để tạo dáng chụp ảnh.

“Cây cầu quá đẹp nên ai cũng muốn đến ngắm nhìn và chụp ảnh. Không chỉ giới trẻ mà nhiều cô chú lớn tuổi cũng thích thú. Tuy nhiên, có người bất chấp nguy hiểm, leo lên hệ thống dây văng để chụp ảnh thì thực sự rất đáng lo”, chị Trần Thị Cẩm Nhung, người dân sống gần khu vực cầu vượt cửa biển Thuận An nói.

Trên mạng xã hội, người dân cũng phản ánh tình trạng này. Tài khoản Facebook L. H. chia sẻ: “Có một số người lên cầu vượt cửa biển Thuận An leo trèo lên dây văng đăng lên mạng xã hội rất phản cảm. Không rõ phía địa phương có nắm và xác minh, nhắc nhở không?”. Đi kèm là hình ảnh minh họa về người đàn ông ngồi trên dây văng của cầu vượt cửa biển Thuận An.

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, trước thực trạng trên, địa phương cùng lực lượng Công an phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, không dừng đỗ phương tiện trên cầu gây ách tắc giao thông. “Tuy nhiên, vẫn còn một số người thiếu ý thức, chỉ muốn có những bức ảnh đẹp nên bất chấp nguy hiểm, leo trèo lên dây văng hoặc đứng, ngồi trên thành cầu để chụp ảnh”, ông Phong nói.

Công an phường Thuận An cũng đã thường xuyên cử lực lượng đến cầu vượt cửa biển Thuận An để vừa tuyên truyền, vừa nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông.

“Chúng tôi đã sử dụng cả xe đặc chủng, dùng loa tuyên truyền trực tiếp để nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, không dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông và tuyệt đối không leo trèo lên thành cầu, dây văng vì rất nguy hiểm”, ông Lê Văn Thuần, Trưởng Công an phường Thuận An cho biết.

Dù đã được thông xe, song đến nay cầu vượt cửa biển Thuận An vẫn chưa chính thức đưa vào khai thác hoàn chỉnh. Một số hạng mục phụ trợ vẫn đang tiếp tục được triển khai. Hiện chủ đầu tư và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ mở rộng lề đường, lát vỉa hè tuyến đường dẫn lên cầu và tuyến đường ven biển Thuận An.

Trong khi đó, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường qua cầu. Vì vậy, việc tụ tập đông người, dừng đỗ xe và thực hiện các hành vi nguy hiểm trên cầu không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, du khách khi đến tham quan, check-in tại cầu vượt cửa biển Thuận An cần nâng cao ý thức, giữ gìn trật tự, không leo trèo lên thành cầu, dây văng và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Những trường hợp cố tình vi phạm, tái diễn nhiều lần sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cầu vượt cửa biển Thuận An có chiều dài 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe, kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực. Công trình sử dụng kết cấu dầm, cáp hỗn hợp cho các nhịp chính, trong đó nhịp lớn nhất dài 218m. Điểm đầu cầu nối với đường Hoàng Sa (phường Thuận An cũ), điểm cuối tại khu vực Cồn Đâu (xã Hải Dương cũ).

Bài, ảnh: PHONG ANH
Chủ động ứng phó nguy cơ dịch Ebola xâm nhập

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi và cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chiều 21/5, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp khẩn về công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh Ebola.

Tuyên bố mới của WHO về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta

Ngày 7/5 (giờ Geneva), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có thể xuất hiện thêm các trường hợp nhiễm virus Hanta sau khi căn bệnh này khiến 3 hành khách trên tàu du lịch MV Hondius tử vong, nhưng cũng dự đoán dịch bệnh sẽ được hạn chế nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Nguy cơ tê liệt kéo dài ở Eo biển Hormuz

Tình hình tại Eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Iran tấn công 3 tàu gần eo biển này và bắt giữ 2 tàu khác để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran cũng như chặn bắt tàu Iran.

Mùa du lịch biển, suối, thác: Nguy cơ mất an toàn do chủ quan

Bên cạnh việc tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn và siết chặt an toàn tại các điểm du lịch biển, suối, thác thì ý thức chủ động của mỗi một người dân, du khách chính là giải pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro tai nạn đuối nước.

