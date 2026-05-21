  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 22/05/2026 08:31

Chủ động ứng phó nguy cơ dịch Ebola xâm nhập

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi và cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chiều 21/5, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp khẩn về công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh Ebola.

WHO: Đợt bùng phát virus Hanta 'nguy cơ thấp'Chủ động kiểm soát HIV/AIDS, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh vào năm 2030Giảm nguy cơ lây bệnh lao trong cộng đồng

 Quang cảnh cuộc họp khẩn tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại cuộc họp, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur đã cập nhật tình hình dịch bệnh Ebola trên thế giới, tính đến ngày 20/5 đã ghi nhận khoảng 600 trường hợp nghi ngờ và 139 ca tử vong nghi ngờ liên quan đến Ebola. Trong đó có 51 trường hợp xác định tại tỉnh Ituri và Kivu của Cộng hòa dân chủ Congo.

Tại Uganda, cơ quan y tế ghi nhận hai ca mắc được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có một trường hợp tử vong tại thủ đô Kampala. Cả hai bệnh nhân đều có tiền sử di chuyển từ Congo. Đáng chú ý đã có ít nhất 4 nhân viên y tế tử vong với các triệu chứng nghi do Ebola.

Theo đánh giá của WHO, dịch Ebola do chủng Bundibugyo hiện được xác định là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. 

Ngay sau cảnh báo này, Việt Nam đã tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế và đến nay chưa ghi nhận trường hợp nghi mắc Ebola nào nhập cảnh.

Lãnh đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur nhận định mặc dù nguy cơ đối với Việt Nam hiện ở mức thấp nhưng trước sự giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng, khả năng dịch bệnh xâm nhập vẫn luôn hiện hữu. 

Do đó, các đơn vị cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, cách ly, truy vết, xét nghiệm và xử lý triệt để ngay từ ca nghi ngờ đầu tiên.

Cuộc họp tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng; rà soát năng lực xét nghiệm, thu dung điều trị; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng hộ cá nhân; cập nhật quy trình xử lý ca bệnh nghi ngờ và tổ chức tập huấn chuyên môn cho lực lượng y tế dự phòng các tuyến. 

Đại diện các trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị, phương án tăng cường giám sát, đáp ứng và các khó khăn, đề xuất trong công tác phòng, chống dịch bệnh Ebola tại địa phương.

Theo Quyết định số 2914/QĐ-BYT của Bộ Y tế, nhiệm vụ xét nghiệm xác định Ebola hiện được giao cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

Hai đơn vị này đã sẵn sàng triển khai các xét nghiệm chuyên sâu, bao gồm giải trình tự gen nhằm xác định sớm ca bệnh nếu xuất hiện tại Việt Nam. Đồng thời, các nhà khoa học tiếp tục cập nhật phương pháp xét nghiệm nhanh phù hợp với chủng virus hiện nay để rút ngắn thời gian phát hiện bệnh.

Lãnh đạo các Viện cũng nhấn mạnh, việc xác định ca nghi ngờ phải dựa trên kết hợp triệu chứng lâm sàng với yếu tố dịch tễ, nhất là tiền sử đi về từ vùng dịch.

Cùng với đó, cần tăng cường truyền thông cảnh báo tại cửa khẩu, hướng dẫn khai báo y tế và cập nhật thông tin chính thống để người dân chủ động phối hợp phòng, chống dịch.

https://nhandan.vn/chu-dong-ung-pho-nguy-co-dich-ebola-xam-nhap-post963901.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Chủ độngứng phónguy cơdịchEbolaxâm nhập
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động nhận diện rủi ro, đảm bảo an toàn trong sản xuất

Nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố Huế đang chuyển từ cách làm “đối phó quy định” sang chủ động nhận diện rủi ro, đầu tư công nghệ và xây dựng văn hóa an toàn ngay tại nơi làm việc, xem đây là nền tảng để phát triển bền vững và giữ ổn định sản xuất trong bối cảnh chuyển đổi số, cạnh tranh lao động ngày càng lớn.

Chủ động nhận diện rủi ro, đảm bảo an toàn trong sản xuất
Hương Trà: Đảng viên chủ động ứng dụng công nghệ số

Nhằm nâng cao năng lực số trong hệ thống chính trị, Đảng ủy phường Hương Trà tổ chức quán triệt chuyên đề học tập và thực hành kỹ năng số đến các chi bộ trực thuộc; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong học tập, ứng dụng và hướng dẫn người dân cùng thực hiện.

Hương Trà Đảng viên chủ động ứng dụng công nghệ số
Chủ động bảo vệ lợi ích công, giữ môi trường trong lành

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 3 - Huế đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời kiểm tra, xác minh và ban hành kiến nghị đối với các vụ việc về môi trường và đầu tư công, góp phần mang lại môi trường sống trong lành, củng cố niềm tin của Nhân dân vào ngành kiểm sát.

Chủ động bảo vệ lợi ích công, giữ môi trường trong lành
Xác định rõ nội dung đột phá, vấn đề mới trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu dự thảo Nghị quyết về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, nội dung đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững; đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá thực chất, gắn trách nhiệm người đứng đầu và huy động hiệu quả các nguồn lực thực hiện.

Xác định rõ nội dung đột phá, vấn đề mới trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top