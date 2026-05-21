Chủ động ứng phó nguy cơ dịch Ebola xâm nhập

Quang cảnh cuộc họp khẩn tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur đã cập nhật tình hình dịch bệnh Ebola trên thế giới, tính đến ngày 20/5 đã ghi nhận khoảng 600 trường hợp nghi ngờ và 139 ca tử vong nghi ngờ liên quan đến Ebola. Trong đó có 51 trường hợp xác định tại tỉnh Ituri và Kivu của Cộng hòa dân chủ Congo.

Tại Uganda, cơ quan y tế ghi nhận hai ca mắc được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có một trường hợp tử vong tại thủ đô Kampala. Cả hai bệnh nhân đều có tiền sử di chuyển từ Congo. Đáng chú ý đã có ít nhất 4 nhân viên y tế tử vong với các triệu chứng nghi do Ebola.

Theo đánh giá của WHO, dịch Ebola do chủng Bundibugyo hiện được xác định là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Ngay sau cảnh báo này, Việt Nam đã tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế và đến nay chưa ghi nhận trường hợp nghi mắc Ebola nào nhập cảnh.

Lãnh đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur nhận định mặc dù nguy cơ đối với Việt Nam hiện ở mức thấp nhưng trước sự giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng, khả năng dịch bệnh xâm nhập vẫn luôn hiện hữu.

Do đó, các đơn vị cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, cách ly, truy vết, xét nghiệm và xử lý triệt để ngay từ ca nghi ngờ đầu tiên.

Cuộc họp tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng; rà soát năng lực xét nghiệm, thu dung điều trị; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng hộ cá nhân; cập nhật quy trình xử lý ca bệnh nghi ngờ và tổ chức tập huấn chuyên môn cho lực lượng y tế dự phòng các tuyến.

Đại diện các trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị, phương án tăng cường giám sát, đáp ứng và các khó khăn, đề xuất trong công tác phòng, chống dịch bệnh Ebola tại địa phương.

Theo Quyết định số 2914/QĐ-BYT của Bộ Y tế, nhiệm vụ xét nghiệm xác định Ebola hiện được giao cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Hai đơn vị này đã sẵn sàng triển khai các xét nghiệm chuyên sâu, bao gồm giải trình tự gen nhằm xác định sớm ca bệnh nếu xuất hiện tại Việt Nam. Đồng thời, các nhà khoa học tiếp tục cập nhật phương pháp xét nghiệm nhanh phù hợp với chủng virus hiện nay để rút ngắn thời gian phát hiện bệnh.

Lãnh đạo các Viện cũng nhấn mạnh, việc xác định ca nghi ngờ phải dựa trên kết hợp triệu chứng lâm sàng với yếu tố dịch tễ, nhất là tiền sử đi về từ vùng dịch.

Cùng với đó, cần tăng cường truyền thông cảnh báo tại cửa khẩu, hướng dẫn khai báo y tế và cập nhật thông tin chính thống để người dân chủ động phối hợp phòng, chống dịch.

