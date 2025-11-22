  • Huế ngày nay Online
Ngành đường sắt cập nhật lịch chạy tàu do mưa lũ từ ngày 22 - 23/11

Do ảnh hưởng mưa lũ khu vực Nam Trung Bộ, tính từ ngày 17/11 đến hôm nay 22/11, ngành đường sắt đã thông báo ngừng chạy 41 đoàn tàu khách.

Trong ngày 22/11, ngành ngừng chạy tàu SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 22/11 đoạn từ Sài Gòn đến Đà Nẵng (chỉ chạy đoạn Đà Nẵng - Hà Nội ngày 23/11).

Tàu SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 22/11 đến Đà Nẵng là ga cuối cùng (bãi bỏ đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn).

Với tàu khu đoạn, ngành đường sắt ngừng chạy tàu SNT2, SNT1 xuất phát ga Sài Gòn, Nha Trang ngày 22/11.

Sang ngày 23/11, tàu SE6/SE8 và SE5/SE7 xuất phát ga Sài Gòn, Hà Nội ngừng chạy. Đồng thời, ngừng chạy tàu SE22, SE21 xuất phát Sài Gòn, Đà Nẵng.

Cập nhật trong ngày 21/11 khi đường bộ di chuyển được, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải gần 300 hành khách của tàu SE2, SE4 (dừng đỗ tại ga Tuy Hoà 3 ngày) từ ga Tuy Hoà đến ga Diêu Trì để tiếp tục hành trình.

Trong sáng 22/11, hành khách đi tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 19/11 đã được chuyển tải bằng đường bộ từ ga Tháp Chàm đến ga Nha Trang an toàn.

Ngành đường sắt cũng thông báo kế hoạch chạy tàu sẽ được cập nhật trong bản tin tiếp theo, tuỳ tình hình thời tiết và khắc phục ảnh hưởng mưa lũ tại địa phương.

