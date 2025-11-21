Đắk Lắk công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai

Công an giải cứu thành công gần 200 người dân bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu tại thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khở cho nhân dân. Đồng thời khẩn trương đánh giá toàn diện và tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như: giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc… và cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Trước mắt, các lực lượng tổ chức điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà; Hỗ trợ, động viên người dân đặc biệt là những hộ chịu thiệt hại nặng nề. Đồng thời duy trì cảnh báo, giám sát để phòng ngừa các rủi ro phát sinh như sạt lở đất sau mưa, cháy nổ do chập điện hoặc các đợt thiên tai tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh đóng vai trò then chốt trong việc điều động phương tiện, nhân lực hỗ trợ di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm; sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp và phối hợp giúp đỡ nhân dân cải thiện môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ…

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 13, trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mưa to đến rất to. Mưa lớn đã gây ra một đợt lũ từ báo động 2 - 3 trên các sông trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, từ ngày 15 - 20/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 400 - 1.000mm. Một số nơi mưa lớn hơn 1.000mm như: xã Sơn Thành (1.332 - 1.652mm) xã Ea Bá (1.262mm); xã Vân Hòa (1.184mm)… Mưa lớn làm lũ trên các sông Ba, Kyd Lộ, Bàn Thạch, Krông Na. Srêpốk đều vượt mức báo động 3. Đặc biệt trên sông Ba vượt mức lũ lịch sử nhiều năm qua. Tại trạm Cũng Sơn (trên sông Ba) đã ghi nhận vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 đến 1.09m.

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng cho tỉnh Đắk Lắk, làm nhiều khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận. Dự báo một số địa bàn của tỉnh Đắk Lắk có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Tính đến ngày 20/11, thiên tai do bão số 13 và mưa lũ làm một số người chết và mất tích; hơn 400 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn; hơn 13,800 căn nhà bị tốc mái; hơn 85.000 lượt nhà bị ngập; hơn 12.800 họ dân bị cô lập…

Mưa lũ cũng đã làm hơn 3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 17.000 lồng bè bị thiệt hại, hơn 500 tàu đánh bắt hải sản bị hư hỏng.

Ngoài ra, nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, điện lực… bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Toàn tỉnh mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi bị chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.