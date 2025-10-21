Ngành đường sắt miễn phí chở hàng cứu trợ đồng bào miền Bắc bị thiên tai

Từ ngày 10/10 mỗi chuyến tàu Bắc - Nam, ngành đường sắt đều bố trí một khoang riêng để vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ

Công tác tiếp nhận hàng hóa được tổ chức tại các ga đầu mối trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng…Tất cả hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển miễn phí đến ga Giáp Bát và ga Hà Nội để kịp thời phân phối cho các địa phương miền Bắc giúp đẩy nhanh qua trình tái thiết sau bão.

Bà Ngô Thị Thuyết, Trạm Trưởng trạm đường sắt TP. Huế cho biết: “Đây là một chủ trương có ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm của ngành trong việc chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả do thiên tai. Sau khi tiếp nhận hàng cứu trợ, chúng tôi sẽ có kế hoạch ưu tiên các chuyến tàu để hàng hóa đến với vùng chịu thiệt hại một cách sớm nhất”.

Tại TP. Huế, thời gian qua, những chuyến xe 0 đồng đã kịp thời “làm tròn” sứ mệnh, mang theo yêu thương và sẻ chia của người Huế đến với đồng bào miền Bắc. Tuy nhiên, với khối lượng hàng hóa lớn và quãng đường vận chuyển dài trong điều kiện thời tiết phức tạp, đường sắt đang trở thành phương án tối ưu, giúp công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả sau bão được an toàn, hiệu quả và bền vững hơn.

Hàng hóa cứu trợ thiên tai được Đội tình nguyện “Xe 0 đồng” xuyên đêm chở ra miền Bắc

“Với ưu thế về khối lượng hàng hóa, tuyến đường ổn định của ngành đường sắt, hàng cứu trợ sẽ sớm được đến tay bà con Miền Bắc được nhiều hơn. Sau khi cập bến các ga tàu phía Bắc, Đội tình nguyện chúng tôi ở mỗi địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ trung chuyển hàng hóa để hàng cứu trợ tiếp cận được với bà con vùng lũ một cách nhanh nhất”, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội Trưởng Đội tình nguyện “Xe 0 đồng” chia sẻ.