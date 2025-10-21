  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 25/10/2025 15:57

Ngành đường sắt miễn phí chở hàng cứu trợ đồng bào miền Bắc bị thiên tai

HNN.VN - Ga Huế những ngày tháng 10, dù thời tiết không mấy thuận lợi, tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn đều đặn 10 chuyến tàu lăn bánh mỗi ngày. Trên mỗi chuyến tàu này, ngành đường sắt đều bố trí một khoang riêng để vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến với đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Đón người dân tránh trú mưa bão miễn phíCác trường học ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do lũ lụtVăn phòng UBND thành phố Huế phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụtHướng về miền Bắc thân yêu

 Từ ngày 10/10 mỗi chuyến tàu Bắc - Nam, ngành đường sắt đều bố trí một khoang riêng để vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ

Công tác tiếp nhận hàng hóa được tổ chức tại các ga đầu mối trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng…Tất cả hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển miễn phí đến ga Giáp Bát và ga Hà Nội để kịp thời phân phối cho các địa phương miền Bắc giúp đẩy nhanh qua trình tái thiết sau bão.

Bà Ngô Thị Thuyết, Trạm Trưởng trạm đường sắt TP. Huế cho biết: “Đây là một chủ trương có ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm của ngành trong việc chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả do thiên tai. Sau khi tiếp nhận hàng cứu trợ, chúng tôi sẽ có kế hoạch ưu tiên các chuyến tàu để hàng hóa đến với vùng chịu thiệt hại một cách sớm nhất”.

Tại TP. Huế, thời gian qua, những chuyến xe 0 đồng đã kịp thời “làm tròn” sứ mệnh, mang theo yêu thương và sẻ chia của người Huế đến với đồng bào miền Bắc. Tuy nhiên, với khối lượng hàng hóa lớn và quãng đường vận chuyển dài trong điều kiện thời tiết phức tạp, đường sắt đang trở thành phương án tối ưu, giúp công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả sau bão được an toàn, hiệu quả và bền vững hơn.

 Hàng hóa cứu trợ thiên tai được Đội tình nguyện “Xe 0 đồng” xuyên đêm chở ra miền Bắc

“Với ưu thế về khối lượng hàng hóa, tuyến đường ổn định của ngành đường sắt, hàng cứu trợ sẽ sớm được đến tay bà con Miền Bắc được nhiều hơn. Sau khi cập bến các ga tàu phía Bắc, Đội tình nguyện chúng tôi ở mỗi địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ trung chuyển hàng hóa để hàng cứu trợ tiếp cận được với bà con vùng lũ một cách nhanh nhất”, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội Trưởng Đội tình nguyện “Xe 0 đồng” chia sẻ.

Tin, ảnh: THÀNH NHÂN
 Từ khóa:
Miễn phíchở hàng hỗ trợ bà con miền Bắcga Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Miễn phí đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho người dân A Lưới

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng Huế, Phòng khám Đa khoa 24/7 Tâm Đức và Công ty cổ phần Xe khách Huế tổ chức khai mạc chương trình đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A1 miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã A Lưới.

Miễn phí đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho người dân A Lưới
Khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân phường Phong Phú

Sáng 27/9, Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2) tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phong Phú. Đoàn công tác do ThS.BS Nguyễn Đình Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2) làm Trưởng đoàn.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân phường Phong Phú
Có check-in là có... triển vọng

Tết Độc lập, các điểm di tích của Huế được “xả cửa” cho công dân Việt Nam tham quan. Động thái này không phải chỉ có năm nay mà đã được Huế thực hiện từ nhiều năm qua; cũng không phải chỉ có dịp 2/9 mà còn vào các dịp lễ, tết quan trọng của quốc gia.

Có check-in là có triển vọng
Triển lãm thành tựu đất nước mở cửa miễn phí phục vụ Nhân dân

Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) sẽ mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách.

Triển lãm thành tựu đất nước mở cửa miễn phí phục vụ Nhân dân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top