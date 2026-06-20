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ClockThứ Tư, 24/06/2026 15:58

Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu chậm tiến độ

HNN.VN - Ngày 24/6, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cho biết, đã ban hành quyết định số 1381/QĐ-BĐTPT về việc chấm dứt hợp đồng đối với phần công việc do Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm (xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình) đảm nhận thi công tại gói thầu số 21 thuộc dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài: Cảnh cáo & đốc thúc các nhà thầu để đảm bảo tiến độ

Theo đó, dự án do liên danh Công ty cổ phần 456, Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, Công ty cổ phần Tư vấn Xây lắp Đầu tư An Phú Quảng Ninh và Công ty cổ phần FECON thi công.

 Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài đang triển khai thi công

Trong đó, hạng mục xây lắp đoạn tuyến có mặt cắt quy hoạch 60m, dài khoảng 6,1km và trạm biến áp trên tuyến thuộc dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, với giá trị hợp đồng hơn 583 tỷ đồng.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, quá trình triển khai thi công, Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm không thực hiện đúng tiến độ hợp đồng và các cam kết.

Từ ngày 15/5 đến 12/6/2026, doanh nghiệp này đã dừng mọi hoạt động thi công trên công trường nên đã vi phạm nghiêm trọng về tiến độ thực hiện theo hợp đồng kinh tế số 156/HĐBT ngày 27/12/2024 và các phụ lục hợp đồng đã ký.

Do vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm phải phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ninh Bình để thực hiện các hồ sơ thủ tục về tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng và hoàn trả số tiền tạm ứng còn lại chưa thu hồi ngay sau khi chủ đầu tư ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng. Trong đó, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng hơn 10 tỷ đồng và số tiền tạm ứng còn lại chưa thu hồi hơn 38 tỷ đồng.

Chủ đầu tư đã rà soát tiến độ và 2 lần ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm với số tiền 411 triệu đồng do vi phạm tiến độ 

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cho biết, quá trình theo dõi, giám sát tiến độ, chủ đầu tư thường xuyên đốc thúc, cảnh báo và xử phạt nhà thầu. Cụ thể, chủ đầu tư đã 2 lần ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm với số tiền 411 triệu đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng.

Tuy nhiên, nhà thầu vẫn tiếp tục vi phạm, không có biện pháp bù lại khối lượng chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án và cam kết của Ban QLDA với UBND thành phố về việc giải ngân vốn đầu tư công.

Do đó, sau khi chấm dứt hợp đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, các thành viên trong liên danh có trách nhiệm phân chia công việc, hạng mục còn lại để thực hiện. Nếu tiếp tục chậm trễ, vi phạm tiến độ theo hợp đồng thì chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng đối với toàn bộ liên danh.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
nhà thầuchậm tiến độchấm dứt
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