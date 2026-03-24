Kịp thời xử lý vụ cháy tàu cá ở Thuận An

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy tàu cá tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 21/4, khi tàu cá TTH 45759TS của ông Dương Hải (SN 1975; trú tại TDP Hải Tiến), đang neo tại cơ sở sản xuất đá đông lạnh ở TDP Hải Tiến để chuẩn bị ra khơi thì bất ngờ bị cháy. Ngọn lửa bùng phát và ngay lập tức bao trùm cả chiếc tàu.

Ngay khi phát hiện vụ hỏa hoạn, chủ tàu cá cùng với người dân địa phương đã có mặt để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên vào thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, trên tàu có khoảng 1.800 lít dầu vừa mới được chủ tàu đổ để chuẩn bị ra khơi nên lửa càng cháy dữ dội hơn, nguy cơ cháy lan qua các tàu cá và lồng nuôi cá lân cận.

Lãnh đạo UBND phường Thuận An cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy bước đầu. Chiếc tàu bị cháy được các tàu cá khác điều ra xa bờ, đảm bảo an toàn cho lồng bè, tàu cá. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP. Huế cũng điều phương tiện, lực lượng về xử lý kịp thời và khống chế được ngọn lửa.

Được biết, chiếc tàu cá này không có bảo hiểm thân tàu nên sẽ không được bảo hiểm chi trả thiệt hại do hỏa hoạn. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá phải vay mượn 50 triệu đồng để mua dầu.