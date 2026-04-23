Trả lại không gian công cộng ven biển Thuận An

Lực lượng trật tự đô thị phường Thuận An tháo dỡ những biển quảng cáo không đúng quy định ở dọc bãi biển

Khi bãi biển dần bị lấn chiếm

Dọc tuyến kè biển các tổ dân phố (TDP) Hòa Duân, Trung An, Xuân An, thời gian qua xuất hiện ngày càng nhiều hàng quán dựng tự phát phục vụ ăn uống, giải khát. Theo người dân địa phương, ban đầu chỉ là vài mái che tạm bằng bạt hoặc lưới lan, nhưng theo thời gian, nhiều công trình phát sinh thêm nhà bếp, nhà vệ sinh, kho chứa, chòi nghỉ và khu giữ xe.

Ông Lê Tuấn Hồng Nhật, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận An cho hay, không ít công trình dựng sát mép biển, lấn vào khu vực đất lâm nghiệp và đất công do địa phương quản lý. Tình trạng này khiến không gian ven biển bị chia cắt, nhếch nhác, gây khó khăn cho công tác quản lý và ảnh hưởng mỹ quan du lịch.

Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, UBND phường Thuận An liên tiếp triển khai nhiều đợt ra quân tháo dỡ công trình vi phạm. Tại khu vực kè biển Hòa Duân, Trung An và Xuân An, hàng chục cán bộ, công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, hội đoàn thể và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường được huy động tham gia.

Qua kiểm tra, địa phương tiến hành tháo dỡ 8 điểm quán xá vi phạm gồm các quán cà phê, quán giải khát và nhiều công trình phụ trợ như chòi nghỉ, mái che, nhà kho, nhà vệ sinh dựng trái phép. Nhiều công trình có quy mô lớn với mái che khung sắt, trụ bê tông, mái tôn và khu vực bếp nấu tồn tại trong thời gian dài.

Sau đợt xử lý tại khu vực ven biển, đầu tháng 5/2026, phường Thuận An tiếp tục triển khai thêm một đợt tháo dỡ các công trình trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đất nghĩa địa tại TDP Thai Dương Hạ Bắc và TDP An Hải.

Trong đợt này, lực lượng chức năng xử lý 3 trường hợp dựng công trình trái phép. Các hạng mục bị tháo dỡ gồm nhà kho khung sắt lợp tôn, hàng rào bê tông, lưới thép và nhiều phần lấn chiếm trên đất do UBND phường quản lý.

Theo kế hoạch của địa phương, việc xử lý sẽ không dừng lại ở các đợt cao điểm mà được duy trì thường xuyên nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.

Theo lãnh đạo phường Thuận An, khó khăn lớn nhất là nhiều công trình tồn tại đã lâu nên khi xử lý dễ phát sinh phản ứng từ các hộ kinh doanh. Trước khi tổ chức tháo dỡ, địa phương đều tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành.

“Có trường hợp sau khi được vận động đã tự tháo dỡ một phần công trình. Tuy nhiên, cũng có hộ chần chừ nên địa phương buộc phải tổ chức xử lý theo quy định”, ông Lê Tuấn Hồng Nhật cho hay.

Giữ bãi biển thông thoáng cho cộng đồng

Sau các đợt ra quân, nhiều khu vực ven biển Thuận An trở nên thông thoáng hơn. Những dãy quán dựng tạm trước đây che chắn tầm nhìn ra biển đã được tháo bỏ, trả lại lối đi và không gian công cộng cho người dân.

Ông Nguyễn Văn T., người dân TDP Hòa Duân chia sẻ: “Trước đây có đoạn quán dựng san sát, nhìn rất lộn xộn. Sau khi tháo dỡ, khu vực sạch sẽ và thoáng hơn nhiều. Người dân đi dạo hay khách du lịch xuống biển cũng thuận tiện hơn”.

Điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là tháo dỡ mà phải giữ được trật tự lâu dài để tránh tình trạng “đâu lại vào đấy”. “Nếu xử lý xong rồi vài tháng sau quán xá mọc lại thì rất khó tạo chuyển biến thực chất. Theo tôi, địa phương cần kiểm tra thường xuyên và xử lý ngay từ đầu”, bà Trần Thị M., người dân phường Thuận An nói.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, mục tiêu của địa phương là lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, đê điều và không gian ven biển; đồng thời xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và sạch đẹp. “Theo quy định, các khu vực đất công, đất lâm nghiệp hay hành lang ven biển không được tự ý dựng công trình kinh doanh. Phường sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý thường xuyên để ngăn tái lấn chiếm”, ông Thuận nói.

Theo lãnh đạo phường Thuận An, bên cạnh xử lý vi phạm, địa phương cũng tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành quy định pháp luật, tránh phát sinh các trường hợp dựng quán tự phát.

Việc chấn chỉnh lần này được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh Thuận An đang hướng tới phát triển du lịch biển theo hướng bài bản hơn. Để giữ được trật tự bền vững, yêu cầu đặt ra không chỉ là những đợt ra quân tháo dỡ, mà còn là trách nhiệm quản lý thường xuyên của chính quyền cơ sở và ý thức chấp hành của người dân. Bởi sau cùng, giá trị lớn nhất của bãi biển là một không gian công cộng thông thoáng, văn minh và được gìn giữ cho cộng đồng.