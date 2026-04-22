Cửa biển Thuận An

Mưu sinh nơi cửa biển

Tại cửa biển Thuận An (phường Thuận An), nhịp mưu sinh của ngư dân diễn ra đều đặn theo con nước. Những mẻ lưới gần bờ, tiếng gọi nhau trên bãi cát, hoạt động mua bán ngay tại chỗ… tạo nên một không gian lao động sôi động giữa ngày hè.

Ở cửa biển, ngư dân bám sát mép nước; người cất rớ, người quăng chài, người thả lưới, người kéo lưới, người câu cá... Động tác lặp lại, dứt khoát, ít sai lệch, đó là kinh nghiệm tích lũy qua nhiều mùa biển.

Khi gặp luồng cá, nhịp lao động lập tức thay đổi. Tấm lưới khép nhanh, những cánh tay kéo dồn lực. Có lúc lưới nặng tay, báo hiệu mẻ cá khá. Khi gom lưới, vài con cá lớn quẫy mạnh, ánh bạc lấp loáng làm mặt lưới rung lên. Ông Trần Văn Minh kéo được một con cá vượt hơn 2kg, vừa gỡ cá vừa quay sang cười với vợ -niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng ngư dân gắn bó với cửa biển 20 năm qua.

Mùa này, cá kình con theo dòng nước vào vùng cửa biển, đi thành đàn nên việc kéo lưới thuận lợi hơn. Hiện, giá loại cá này dao động khoảng 500-600 nghìn đồng/kg, khiến mỗi mẻ lưới giá trị hơn. Theo nhiều ngư người, đây là nguồn thu đáng kể mỗi năm đến vụ đánh bắt cá kình con.

Với nghề này, niềm vui thể hiện rõ nhất khi cá được cân bán ngay trên bờ, sát cửa biển. Những rổ cá kình con theo tay người đổi thành tiền, những con cá vượt có giá trị, những mớ cá đối tươi ngon... được thu mua. Khoản thu nhập khi ít, khi nhiều, song đảm bảo cho người làm nghề duy trì vòng mưu sinh quen thuộc, giúp ngư dân yên tâm bám biển.

Sau khoảng thời gian đánh bắt, mùi muối còn vương trên tay, trên người. Cửa biển Thuận An vẫn giữ nhịp riêng có: không phô trương, không gián đoạn và những ngư dân bám theo con nước, làm việc, bền bỉ đi qua từng mùa biển.

Những hình ảnh mưu sinh ở cửa biển Thuận An:

Ngư dân chuẩn bị lưới trước khi đánh bắt

Hai vợ chồng thả lưới ở cửa biển, nơi giao thoa của hai dòng nước

Cách đó không xa, một lão ngư buông cần câu cá

Ngư dân kiểm tra trước khi thả rớ xuống nước

Những con thuyền nhỏ dập dềnh nơi cửa biển

Hai ngư dân kéo lưới bắt cá kình con

Thành quả

Thương lái đến tận cửa biển để thu mua cá kình con làm giống để bán cho các vùng nuôi lân cận

Niềm vui của ngư dân Trần Văn Minh khi đánh bắt được con cá vượt hơn 2kg