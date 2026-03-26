Khởi công xây dựng hạng mục nhà 3 tầng tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Lãnh đạo phường Thuận Hóa và Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt thực hiện nghi thức động thổ

Dự án được UBND phường Thuận Hóa phê duyệt với quy mô xây dựng 3 tầng, tổng cộng 15 phòng học. Công trình có diện tích xây dựng 593 m², tổng diện tích sàn 1.761 m², tổng mức đầu tư hơn 17,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2026. Đây là một trong những công trình trọng điểm của địa phương trong năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Trường Đình Hạnh nhấn mạnh, Thuận Hóa là địa bàn trung tâm của TP. Huế. Trong định hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại, địa phương luôn xác định đầu tư hạ tầng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển dân số và nhu cầu học tập ngày càng tăng, cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn, trong đó có Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc đầu tư xây dựng mới hạng mục phòng học là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh.

Lãnh đạo địa phương đề nghị các đơn vị thiết kế, thi công và giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công và an toàn lao động.