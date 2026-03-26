Khởi công xây dựng hạng mục nhà 3 tầng tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

HNN.VN - Sáng 26/3, UBND phường Thuận Hóa tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - hạng mục nhà 3 tầng gồm 15 phòng học. Công trình được triển khai trong không khí thi đua sôi nổi, chào mừng 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và hướng tới kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Lãnh đạo phường Thuận Hóa và Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt thực hiện nghi thức động thổ 

Dự án được UBND phường Thuận Hóa phê duyệt với quy mô xây dựng 3 tầng, tổng cộng 15 phòng học. Công trình có diện tích xây dựng 593 m², tổng diện tích sàn 1.761 m², tổng mức đầu tư hơn 17,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2026. Đây là một trong những công trình trọng điểm của địa phương trong năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Trường Đình Hạnh nhấn mạnh, Thuận Hóa là địa bàn trung tâm của TP. Huế. Trong định hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại, địa phương luôn xác định đầu tư hạ tầng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển dân số và nhu cầu học tập ngày càng tăng, cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn, trong đó có Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc đầu tư xây dựng mới hạng mục phòng học là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh.

Lãnh đạo địa phương đề nghị các đơn vị thiết kế, thi công và giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công và an toàn lao động.

THANH HƯƠNG
Khởi công dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây

Sáng 26/3, tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), Công ty CP Bất động sản FUTA Land tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây (thuộc Khu đô thị Chân Mây, vị trí số 8). Sự kiện diễn ra nhân dịp chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026).

Thủ tướng: Cả nước đã hoàn thành và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc

Sáng 5/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp Phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết đến nay, cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc.

Bế mạc Giải Cầu lông - Bóng bàn phường Thuận Hóa

Ngày 1/3, Giải Cầu lông - Bóng bàn trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao phường Thuận Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2026 bế mạc sau hơn một ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng. Giải đấu là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội Thể dục thể thao của phường, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong nhân dân.

