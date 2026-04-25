Kết nối hạ tầng, mở rộng không gian đô thị

Nhiều dự án trọng điểm được đầu tư

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố đã có những bước “chuyển mình” rõ nét, giúp kết nối và mở rộng không gian đô thị và góp phần rút ngắn khoảng cách vùng miền. Kết quả đó là nhờ những công trình, dự án trọng điểm được đầu tư, triển khai trong những năm gần đây đã tạo “điểm nhấn” mạnh mẽ trong việc phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật của thành phố. Điển hình như các dự án đầu tư mở rộng Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan, cầu vượt cửa biển Thuận An, cầu Nguyễn Hoàng..., đã góp phần nâng cao năng lực kết nối, mở rộng không gian phát triển cho đô thị Huế.

Đáng chú ý, các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan đã mở thêm “cánh cửa” cho giao thông đối ngoại của thành phố, với nhiều điểm lên xuống - đấu nối, đã và đang là những đầu mối giao thông quan trọng, không chỉ tạo thuận lợi cho hàng hóa lưu thông, người dân đi lại, giảm tải cho Quốc lộ 1, mà còn góp phần tạo động lực phát triển các khu công nghiệp và mở ra cơ hội phát triển các khu đô thị, thương mại sầm uất trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Quắc, một tài xế phường Dương Nỗ, TP. Huế chia sẻ, nếu trước đây tuyến Quốc lộ 1 như đường độc đạo Bắc - Nam thì hiện thành phố đã có thêm tuyến cao tốc với nhiều đường gom, ra vào ở các địa phương rất thuận tiện cho việc lưu thông đi lại. Đặc biệt, mới đây Nhà nước còn đầu tư mở rộng thêm tuyến cao tốc lên 4 làn xe sẽ tạo thuận lợi hơn cho việc lưu thông, ổn định giá cước vận chuyển và thúc đẩy phát triển liên vùng.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố hiện nay đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, phân bố đều gồm các trục dọc, trục ngang, đường cao tốc, vành đai kết nối với các địa phương trên địa bàn và các tỉnh, thành lân cận như: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây được đầu tư cộng với việc nâng cấp thảm nhựa Quốc lộ 49 từ đồng bằng lên miền núi A Lưới; hệ thống đường ven phá, ven biển như tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An sẽ tạo điểm nhấn quan trọng để từng bước hình thành đường ven biển đoạn qua thành phố dài 127km. Các công trình giao thông này đã và đang tạo động lực, phá thế ốc đảo cho dải đất ven biển, góp phần tích cực vào công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, hình thành các đô thị ven biển và kết nối với các địa phương trong khu vực.

Phát triển hệ thống đô thị đồng bộ

Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 1/4/2026 của Thành ủy Huế (NQ 07) về phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản đến năm 2030 xác định, thành phố sẽ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng miền, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, thành phố sẽ ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm về giao thông, đô thị, công nghệ thông tin, logistics..., gắn với công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, phù hợp các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng bảo đảm kết nối hiệu quả nội vùng, liên vùng và quốc tế. Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển, như: Đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2); đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua thành phố Huế; nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe; đầu tư, nâng cấp các tuyến kết nối trục dọc - ngang quan trọng như Tỉnh lộ 9, đường 71... góp phần tăng cường kết nối khu vực miền núi, biên giới với vùng ven biển và các hành lang kinh tế.

Ngoài ra, thành phố cũng chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng cảng biển, hàng không và logistics; kêu gọi đầu tư các bến cảng tại Chân Mây, Phong Điền; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, bảo đảm nâng cao năng lực khai thác, mở rộng kết nối trong nước và quốc tế, từng bước hình thành trung tâm logistics gắn với Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị và các tuyến kết nối chiến lược, tập trung đầu tư các tuyến đường ven biển, đường Tây phá Tam Giang - Cầu Hai, nâng cao năng lực lưu thông và chất lượng phục vụ người dân.