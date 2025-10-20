Phát triển hạ tầng đô thị vệ tinh

Phường Phong Dinh với nhiều quỹ đất, không gian để phát triển hạ tầng đô thị

Nhiều tiềm năng

Ông Định Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh (được sáp nhập từ phường Phong Hòa và 2 xã Phong Bình, Phong Chương) cho biết, phường Phong Dinh có thuận lợi cơ bản, là địa bàn hội đủ nhiều yếu tố để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và các làng nghề truyền thống. Trên địa bàn có các công ty, xí nghiệp đang hoạt động, thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, đặc biệt có tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua, góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.

Tuy nhiên, qua rà soát đối với các tiêu chí đô thị thì Phong Dinh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều tiêu chí về phát triển đô thị còn hạn chế, như tỷ lệ tuyến giao thông chính được đầu tư nâng cấp theo chuẩn đô thị còn thấp. Nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng để xây dựng đô thị, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nghị quyết số 72 của HĐND thành phố về lập quy hoạch phân khu các phường là căn cứ quan trọng để địa phương lập lại quy hoạch toàn phường sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, nhằm rà soát, đánh giá lại các quy hoạch hiện có, xác định lại các khu vực trung tâm, các không gian phát triển mới. Đồng thời, tập trung kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, nhất là khu vực dọc đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc, kêu gọi các DA điện mặt trời, DA Ngũ Hồ, các điểm chế biến sản xuất, điểm chăn nuôi tập trung. Ngoài ra, còn là cơ sở để phường hình thành, phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện trạng, cũng như đánh giá lại tiêu chí về đô thị để đề xuất các giải pháp, DA đầu tư nâng cấp đô thị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tương tự, phường Phong Điền (được sáp nhập từ phường Phong Thu và 2 xã Phong Mỹ, Phong Xuân) cũng đang đứng giữa cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ vị thế trung tâm thị xã Phong Điền cũ và mở rộng địa giới, nhưng cũng đối diện với bài toán khó về đồng bộ hạ tầng, nguồn lực tài chính, quản lý đất đai, xây dựng. Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, với vị thế trung tâm hành chính - chính trị thị xã trước đây, Phong Điền là hạt nhân cho phát triển đô thị. Địa phương cũng được hưởng cơ chế quản lý đô thị, tiếp cận các chương trình hỗ trợ của thành phố, đồng thời dễ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các DA bất động sản, dịch vụ, hạ tầng. Hệ thống kết cấu hạ tầng của Phong Điền có vị trí gần tuyến Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, kết nối thuận lợi với các địa phương, là điểm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ. Sau sáp nhập cũng là dịp để quy hoạch lại hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội, khắc phục sự chênh lệch giữa trung tâm và vùng ven.

Tuy nhiên, phát triển đô thị ở Phong Điền cũng có những khó khăn, “trở lực” như chênh lệch giữa khu vực thị trấn cũ và các địa phương vùng nông thôn. Nguồn lực tài chính hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư hạ tầng rất lớn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiếu liên thông; đường, điện, cấp, thoát nước giữa các khu vực chưa đồng bộ và thiếu kết nối trục chính - phụ, gây chia cắt không gian đô thị.

Đồng bộ hạ tầng

Sau thời gian dài thi công, DA đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc dài hơn 16km với tổng mức đầu tư trên 754 tỷ đồng đã hoàn thành. Đây là tuyến giao thông trọng điểm nối từ bến cảng Phong Điền trong tương lai đến Quốc lộ 1A, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội các địa phương phía bắc thành phố. Ông Định Đức Nhu cho hay, xác định hướng phát triển trọng tâm hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, hạ tầng dân cư, thời gian tới, phường sẽ hỗ trợ, đề xuất triển khai các DA trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam gắn với dịch vụ tại trạm bảo dưỡng; nâng cấp các tuyến giao thông đối ngoại như Quốc lộ 49B, Tỉnh lộ 4, Tỉnh lộ 6 kết nối với đường cứu hộ, cứu nạn.

Từ các nguồn vốn, phường tập trung nâng cấp, chỉnh trang và phát triển hệ thống đô thị toàn phường theo hướng đạt chuẩn đô thị văn minh và huy động nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng điện chiếu sáng, giao thông, cấp điện, nước, viễn thông phục vụ tốt dân sinh. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ 5 DA tại khu vực Ngũ Hồ về sân golf, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch, nhà ở. Các DA điện mặt trời và kêu gọi các loại hình sản xuất phi nông nghiệp. Phối hợp để thu hút kêu gọi thêm từ 4 - 6 nhà máy trong và ngoài khu công nghiệp theo hướng ưu tiên nhà máy công nghiệp chế biến sâu từ nguồn nguyên liệu cát, thạch anh, công nghiệp silicat, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế tạo, công nghiệp sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo gắn với công tác đảm bảo về môi trường, xử lý nước thải.

Theo ông Hồ Đôn, để phát triển đô thị đồng bộ, hiệu quả, phường Phong Điền cần điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, chi tiết, bao quát toàn bộ phường, định rõ vai trò từng khu vực. Theo đó, địa phương sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng khung, tập trung vào trục giao thông chính kết nối các khu, hệ thống cấp, thoát nước, điện, chiếu sáng, hạ tầng số. Cơ chế huy động vốn đa dạng, khai thác tốt quỹ đất, kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư khu đô thị mới, khu dịch vụ. Song song đó, sẽ có chính sách hỗ trợ cho vùng ven; kêu gọi đầu tư, khai thác các điểm du lịch hiện có như A Đon, Khe Me, thượng nguồn Ô Lâu... gắn với du lịch lịch sử, văn hóa và trải nghiệm các mô hình trong nông nghiệp, quan tâm kết nối các điểm du lịch các địa phương lân cận...