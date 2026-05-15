Khánh thành mô hình xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh Quế Lâm

Cắt băng khánh thành mô hình

Mô hình được đầu tư xây dựng với kinh phí 400 triệu đồng, theo quy trình thu gom, phân loại và xử lý triệt để lượng rác thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp phát sinh tại chợ Phò Trạch và khu dân cư lân cận. Điểm nổi bật của mô hình là ứng dụng chế phẩm vi sinh Quế Lâm trong quá trình xử lý rác, giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy, hạn chế mùi hôi, bảo đảm an toàn cho người vận hành cũng như môi trường xung quanh.

Thông qua việc xử lý tập trung, lượng rác thải sẽ giảm đáng kể, góp phần tiết kiệm chi phí thu gom, xử lý. Sau quá trình ủ bằng vi sinh, rác hữu cơ sẽ được tái tạo thành nguồn phân bón hữu cơ vi sinh chất lượng cao, phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, UBND phường Phong Điền đề nghị Ban Quản lý chợ Phò Trạch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tiểu thương và người dân về ý nghĩa của việc phân loại rác thải hữu cơ tại nguồn. Đồng thời, phối hợp duy trì quy trình thu gom, xử lý rác đúng kỹ thuật nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu vực chợ. Công ty Tập đoàn Quế Lâm sẽ tiếp tục hỗ trợ, chuyển giao quy trình vận hành và hướng dẫn kỹ thuật xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học cho Ban Quản lý chợ, bảo đảm quá trình ủ rác bằng vi sinh được thực hiện đúng quy trình, đạt hiệu quả cao. UBND phường vận động tuyên truyền các hộ gia đình duy trì thói quen phân loại rác tại nguồn, xem rác thải hữu cơ là nguồn nguyên liệu để tái sử dụng, không bỏ chung với rác thải nhựa và các loại rác khó phân hủy.

Công đoạn xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh Quế Lâm

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền chia sẻ, việc đưa mô hình xử lý rác thải hữu cơ tập trung bằng chế phẩm vi sinh Quế Lâm tại chợ Phò Trạch vào hoạt động là bước đi quan trọng, góp phần làm sạch đẹp môi trường ở địa phương. Thời gian tới, phường tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình để từng bước nhân rộng nhằm xây dựng phường Phong Điền xanh - sạch - sáng.