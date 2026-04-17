Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa-du lịch giữa Việt Nam và Ai Cập

Đại sứ Nguyễn Nam Dương trao quà kỷ niệm tặng Giáo sư, Tiến sĩ Ahmed Ghoneim, Giám đốc Đại Bảo tàng quốc gia Ai Cập. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Tại cuộc trao đổi, hai bên đã thảo luận về khả năng thúc đẩy hợp tác trong triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đồng thời mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch di sản giữa Việt Nam và Ai Cập trong thời gian tới.

Đại Bảo tàng quốc gia Ai Cập là một trong những dự án văn hóa quy mô lớn hàng đầu khu vực. Ngày 1/11/2025, Ai Cập đã tổ chức lễ khánh thành công trình sau gần 20 năm xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo khu vực và thế giới theo lời mời của Chính phủ Ai Cập. Dự án được công bố từ năm 1992 và khởi công năm 2005, tọa lạc cách quần thể Kim Tự Tháp Giza khoảng 2km, trên diện tích gần 500.000m².

Bảo tàng hiện trưng bày hơn 100.000 cổ vật, trong đó nổi bật có tượng Pharaoh Ramesses II nặng 83 tấn và con thuyền 4.500 năm tuổi của Pharaoh Khufu. Ngoài không gian triển lãm cố định rộng 24.000m², Bảo tàng còn tích hợp nhiều hạng mục hiện đại như bảo tàng thiếu nhi, trung tâm hội nghị, cơ sở giáo dục, khu thương mại và trung tâm bảo tồn quy mô lớn. Bảo tàng chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 4/11.

Ngành du lịch đặc biệt quan trọng đối với Ai Cập vì đây là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của đất nước. Việc khai trương chính thức Đại Bảo tàng quốc gia Ai Cập sẽ góp phần kích cầu du lịch, thu hút nhiều du khách đến với Ai Cập trong thời gian tới.

