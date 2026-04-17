  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa-du lịch giữa Việt Nam và Ai Cập

ClockThứ Sáu, 17/04/2026 14:47
Ngày 16/4, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sĩ Ahmed Ghoneim, Giám đốc Đại Bảo tàng quốc gia Ai Cập (Grand Egyptian Museum-GEM) nhằm thảo luận về khả năng thúc đẩy hợp tác trong triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa và du lịch.

Truyền thông Ai Cập đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường

 Đại sứ Nguyễn Nam Dương trao quà kỷ niệm tặng Giáo sư, Tiến sĩ Ahmed Ghoneim, Giám đốc Đại Bảo tàng quốc gia Ai Cập. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Tại cuộc trao đổi, hai bên đã thảo luận về khả năng thúc đẩy hợp tác trong triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đồng thời mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch di sản giữa Việt Nam và Ai Cập trong thời gian tới.

Đại Bảo tàng quốc gia Ai Cập là một trong những dự án văn hóa quy mô lớn hàng đầu khu vực. Ngày 1/11/2025, Ai Cập đã tổ chức lễ khánh thành công trình sau gần 20 năm xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo khu vực và thế giới theo lời mời của Chính phủ Ai Cập. Dự án được công bố từ năm 1992 và khởi công năm 2005, tọa lạc cách quần thể Kim Tự Tháp Giza khoảng 2km, trên diện tích gần 500.000m².

Bảo tàng hiện trưng bày hơn 100.000 cổ vật, trong đó nổi bật có tượng Pharaoh Ramesses II nặng 83 tấn và con thuyền 4.500 năm tuổi của Pharaoh Khufu. Ngoài không gian triển lãm cố định rộng 24.000m², Bảo tàng còn tích hợp nhiều hạng mục hiện đại như bảo tàng thiếu nhi, trung tâm hội nghị, cơ sở giáo dục, khu thương mại và trung tâm bảo tồn quy mô lớn. Bảo tàng chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 4/11.

Ngành du lịch đặc biệt quan trọng đối với Ai Cập vì đây là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của đất nước. Việc khai trương chính thức Đại Bảo tàng quốc gia Ai Cập sẽ góp phần kích cầu du lịch, thu hút nhiều du khách đến với Ai Cập trong thời gian tới.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: mở rộnghợp táclĩnh vựcvăn hóa-du lịchViệt NamAi Cập
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gỡ khó để đảm bảo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Mặt bằng và nguồn đất đắp đang là hai “điểm nghẽn” lớn nhất đối với chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Do đó, các bên liên quan đang nỗ lực khắc phục khó khăn, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, quyết tâm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Gỡ khó để đảm bảo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC, NÂNG TẦM KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI". Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới
Giai đoạn chưa từng có của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, có vị trí địa lý núi liền núi, sông liền sông, có cùng lý tưởng, niềm tin chung và lợi ích chiến lược rộng lớn. Cùng chung chí hướng, chia sẻ tương lai chung là đặc trưng rõ ràng nhất trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Giai đoạn chưa từng có của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top