Đồng bộ hạ tầng, tạo động lực phát triển

Thành phố đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, đô thị tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh Đoàn Thanh

Điểm nhấn hạ tầng

Một trong những dự án (DA) mà người dân, chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp vùng miền núi A Lưới, Phong Điền mong chờ nhất là sớm triển khai thủ tục đầu tư nâng cấp, cải tạo đường Quốc lộ 49F đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Hồng Vân. Đây là tuyến giao thông trọng điểm không chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa từ nước bạn Lào về các cảng biển mà còn nâng cao hiệu quả các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu của thành phố, phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch giữa hai nước gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Quốc lộ 49F hiện là tuyến ngắn nhất nối từ cửa khẩu Hồng Vân về đến cảng biển Phong Điền, thành phố Huế, dài khoảng 100km. Trong đó, đoạn đầu tuyến dài 17km, từ Quốc lộ 1A đến cảng Phong Điền đã được thành phố đầu tư, đưa vào khai thác từ tháng 9/2025; đoạn cuối tuyến, từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Hồng Vân dài khoảng 13km đã được Bộ Xây dựng triển khai DA nâng cấp mở rộng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đoạn còn lại dài 70km, từ Quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng, hiện đang triển khai thực hiện thủ tục, cân đối nguồn lực để đầu tư.

Ngoài tuyến Quốc lộ 49F, có nhiều tuyến giao thông trọng điểm đã và đang khởi công, triển khai như công trình mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe. Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Ban QLDA La Sơn - Hòa Liên (thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) cho biết, DA mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên qua địa phận TP. Huế đã đạt khoảng 55% tiến độ. Nhà thầu thi công đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng thi công trên công trường, đáp ứng tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Theo Sở Xây dựng, thành phố đã và đang triển khai nhiều công trình, DA trọng điểm, quy hoạch để dần hoàn chỉnh hệ thống giao thông đối nội, giao thông đối ngoại tạo sự kết nối liên hoàn giữa đô thị trung tâm và vùng ven. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông trong thời gian qua đã có những thay đổi cơ bản, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Các dự án đầu tư hệ thống giao thông đối ngoại do địa phương quản lý, các tuyến kết nối khu vực đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh hiện đang có tiến độ triển khai tốt, đảm bảo theo yêu cầu đề ra. DA đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An đã hợp long cầu vượt cửa biển vào tháng 4/2025, hiện các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn tuyến dẫn lên cầu. DA đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương đã thông xe kỹ thuật cầu Nguyễn Hoàng, đưa vào sử dụng và đang tiếp tục triển khai công tác GPMB đường Nguyễn Hoàng.

Ngoài ra, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai DA đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; đường Vành đai 3. Trong năm 2025 sẽ hoàn thành các DA: Đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc, nâng cấp Tỉnh lộ 15, hạ tầng đô thị Phú Đa (cũ), chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh), hoàn thành thủ tục triển khai các DA cầu Bình Thành, cầu qua phá Tam Giang nối các xã Phú Đa - Phú Vinh…

Theo Sở Xây dựng, thành phố tiếp tục đôn đốc, theo dõi tiến độ các DA đầu tư hạ tầng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. Một số DA trọng điểm được triển khai, đưa vào khai thác gồm: Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế đã hoàn thành và hoạt động ổn định; tiếp tục triển khai DA Trung tâm thương mại - dịch vụ tại phường Tứ Hạ (cũ); tổ hợp dịch vụ - thương mại Menas Zone Vỹ Dạ theo mô hình “thương mại - giải trí - ẩm thực”; nghiên cứu đầu tư tổ hợp dịch vụ - thương mại Huế Times Square trên trục đường Lê Lợi.

Tuyến Quốc lộ 1A - cửa ngõ phía nam vùng trung tâm thành phố được chỉnh trang, nâng cấp. Ảnh: Đoàn Thanh

Phân cấp, phân quyền quản lý

Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/12, báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ đô thị năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026, Ban Đô thị kiến nghị HĐND, UBND thành phố sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực đô thị. Theo đó, chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động hơn 5 tháng, tuy nhiên một số lĩnh vực chưa ban hành các quy định về phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý nhà nước, dẫn đến các đơn vị, địa phương lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên qua địa phận TP. Huế đang triển khai thi công

Ban Đô thị cũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành nghiên cứu điều chỉnh chương trình phát triển đô thị, đề án phân loại đô thị phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung rà soát, khẩn trương ban hành các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về kiến trúc, hạ tầng đô thị, nhất là lĩnh vực giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh. Đồng thời, sớm ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố, quy định về đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn. Phân cấp công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng...

Hiện nay, trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp chưa có quy hoạch thống nhất để quản lý; một số quy hoạch của từng xã, phường cũ không còn phù hợp. Do đó, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiên cứu tổ chức tích hợp thành quy hoạch theo đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở kế thừa quy hoạch của các xã, phường cũ đã được phê duyệt, kết hợp điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp. Bên cạnh đó, UBND thành phố cần tập trung huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống giao thông đô thị, kết nối liên vùng, có tính động lực, lan tỏa và tạo không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 5/9/2025 của UBND thành phố về tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030; triển khai thực hiện đồng bộ việc cắm mốc giới theo quy hoạch; ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai đồng bộ việc lập quy hoạch chung xã mới sau sắp xếp đơn vị hành chính; nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi trong kêu gọi, xúc tiến đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.