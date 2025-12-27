Diện mạo mới động lực mới

Thành phố đã triển khai hiệu quả các quy hoạch phục vụ kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Thanh Đoàn

Hoàn thiện hạ tầng

Dự án (DA) Chương trình Phát triển các đô thị loại II - DA thành phần Thừa Thiên Huế (gọi tắt DA Đô thị xanh) được UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) phê duyệt năm 2016, điều chỉnh năm 2023, bao gồm 10 gói thầu với giá trị xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng, hiện đã giải ngân gần 791 tỷ đồng, đạt khoảng 76%. Sau quá trình triển khai với hàng loạt công trình nâng cấp, xây mới, chỉnh trang đô thị ở cả phía nam - bắc sông Hương thuộc vùng trung tâm thành phố và một số địa phương, đến nay đã về đích. DA này hoàn thành không chỉ cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông, từng bước hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, tạo động lực cho phát triển đô thị, mà còn thúc đẩy phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ và khai thác tiềm năng các địa phương.

Thực tiễn cho thấy, nhiều hạng mục công trình thuộc DA Đô thị xanh hoàn thành đã góp phần nâng cấp hạ tầng, quản lý môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tại tại gói thầu số 24 bao gồm thi công hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường nội thành; nạo vét và kè hồ kinh thành; chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông Đông Ba với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng (khởi công năm 2021) do Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 thực hiện; giá trị thực hiện lũy kế đến nay khoảng 208 tỷ đồng, đạt hơn 89% giá trị hợp đồng. Hiện, nhà thầu đã thi công hoàn thành phần mặt đường, vỉa hè, thoát nước mưa, cây xanh, điện chiếu sáng và bàn giao đưa vào sử dụng 11/16 tuyến đường thuộc gói thầu này; đã nạo vét, kè hồ trong kinh thành và bàn giao 5/6 hồ. Ngoài ra, hạng mục kè Đông Ba và 5 tuyến đường khác đã thi công hoàn thành và đang thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Tương tự, sau thời gian triển khai, DA Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2, DA thành phần Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) được triển khai từ năm 2022 với 3 gói thầu từ khoản vay của Ngân hàng Phát triển châu Á cũng đã chạm đích. DA có 3 gói thầu bao gồm nâng cấp hạ tầng giao thông, du lịch và nâng cấp, xây mới các bến thuyền trên địa bàn thành phố, với mục tiêu nhằm tăng khả năng cạnh tranh du lịch của các điểm du lịch thứ cấp thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng, môi trường phục vụ du lịch.

Ông Lê Thành Bắc, Phó ban QLDA đánh giá, DA triển khai hoàn thành đã bổ trợ, đáp ứng nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông giữa các vùng trong thành phố, các địa điểm du lịch trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phục vụ dân sinh, phục vụ du lịch cũng như giao lưu hàng hóa trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Hệ thống giao thông đối nội, đối ngoại được đầu tư khá đồng bộ

Tạo không gian liên vùng

Thời gian qua, thành phố đã ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông có tính kết nối và lan tỏa. Được sự quan tâm của Trung ương, các bộ, ngành, thành phố đã tổ chức triển khai, phối hợp triển khai nhiều công trình, DA, kế hoạch, quy hoạch, dần hoàn chỉnh hệ thống giao thông đối nội, đối ngoại, tạo sự kết nối liên hoàn và mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Đầu năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại Quyết định số 108/QĐ-TTg (gọi tắt là Quy hoạch chung 108) là cơ sở, tiền đề quan trọng để thành phố tập trung đầu tư thêm hạ tầng, thay đổi diện mạo đô thị. Quy hoạch 108 còn tạo điều kiện hình thành, phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị hoặc dân cư mới, tạo tiền đề để mở rộng diện tích đô thị Huế.

Theo Sở Xây dựng, năm 2025, thành phố đã triển khai hiệu quả các chương trình trọng điểm về phát triển đô thị. Trong đó, đáng chú ý là các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộc 49F, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Hồng Vân. Khởi công, triển khai dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe vào tháng 5/2025. Ngoài ra, các DA đầu tư hệ thống giao thông đối ngoại do địa phương quản lý, các tuyến kết nối khu vực đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh hiện cũng đang đạt tiến độ triển khai tốt, đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Đáng chú ý là DA tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An đã hợp long phần cầu vượt cửa biển vào tháng 4/2025 và thông xe kỹ thuật vào tháng 9/2025. DA đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương đã thông xe kỹ thuật vào tháng 3/2025 và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Hoàng. Hoàn thành, đưa vào sử dụng đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc vào tháng 9/2025; hoàn thành DA nâng cấp Tỉnh lộ 15 trong quý IV/2025. Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai DA đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài cuối năm 2025; đường Vành đai 3...

Sở Xây dựng đánh giá, trong năm 2025, lĩnh vực đô thị đạt được những kết quả đáng ghi nhận, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt. Chú trọng triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố năm 2025. Hiện nay, các DA đầu tư công trọng điểm, liên vùng, có sức lan tỏa của thành phố đang có tiến độ thực hiện, giải ngân tốt và về đích sớm, nhất là các DA hạ tầng giao thông đã tiếp thêm động lực để thành phố thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số…