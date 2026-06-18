Điều chỉnh nút giao, xóa “điểm đen” sạt lở

Điểm sạt trượt tại nút giao không thể khắc phục do địa chất phức tạp

Bất an

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên là tuyến giao thông huyết mạch qua khu vực miền Trung, trong đó có các xã vùng Nam Đông. Tuy nhiên, tại nút giao cũ rẽ vào xã Khe Tre, hạ tầng đang bộc lộ nhiều bất cập lớn về địa chất. Do nằm ngay dưới chân hệ thống taluy dương cao vút, độ dốc lớn, khu vực này liên tục hứng chịu các đợt đất đá sạt trượt từ đỉnh đồi xuống lòng đường. Các đợt mưa lớn bất thường vào cuối năm 2025 đã làm biến dạng một phần kết cấu hộ lan, bùn đất tràn lấp mặt đường nhánh gây ách tắc giao thông.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ thiên tai, nút giao cũ còn là “điểm đen” tai nạn giao thông. Địa hình đồi núi che khuất tầm nhìn, bán kính góc cua hẹp khiến các phương tiện từ cao tốc hạ tải chuẩn bị rẽ vào đường nhánh rất dễ rơi vào điểm mù của luồng xe chạy thẳng với tốc độ cao. Thực tế tại vị trí này cũng đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người, trở thành nỗi ám ảnh đối với cánh tài xế.

Là người chạy xe tải thu gom nông sản tuyến Nam Đông - Huế, ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, trú tại xã Khe Tre) phản ánh: “Vào mùa mưa chúng tôi rất lo lắng khi qua đoạn đường này. Cuối năm 2025 đã xảy ra vụ sạt lở lớn khiến giao thông ùn ứ hàng tiếng đồng hồ. Bà con nơi đây mong các cấp chính quyền sớm có giải pháp khắc phục để giao thông thông suốt, đi lại an toàn hơn”.

Thay đổi phương án kỹ thuật

Trước tình trạng sạt trượt không thể khắc phục triệt để, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, thay đổi phương án kỹ thuật. Việc tiếp tục duy trì nhánh cũ đòi hỏi kinh phí gia cố taluy dương quá lớn nhưng hiệu quả không bền vững. Do đó, phương án tối ưu được lựa chọn là điều chỉnh tịnh tiến vị trí nhánh N1 nút giao Khe Tre đến lý trình mới tại khoảng Km15+000 của tuyến cao tốc, cách nút giao cũ khoảng 2km về phía nam.

Một điểm sạt trượt gây cản trở giao thông

Theo hồ sơ thiết kế, tổng kinh phí dự kiến để triển khai điều chỉnh nút giao mới khoảng 10 tỷ đồng; thực hiện giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 4.000m². Vị trí mới được đặt tại khu vực có địa hình bằng phẳng, địa chất ổn định, không còn nguy cơ bị đất đá đe dọa từ vách núi cao. Khi hoàn thành, công trình sẽ giải quyết dứt điểm bài toán ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ, mở rộng tầm nhìn cho tài xế. Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống biển báo, đảo giao thông tại vị trí mới, góp phần chỉnh trang hạ tầng, tạo điểm nhấn cảnh quan cho các xã miền núi vùng Nam Đông.

Hiện, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh dự án. Đồng thời, gửi văn bản lấy ý kiến phản hồi từ các cấp chính quyền địa phương, Sở Xây dựng để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Đánh giá về tính cấp bách của công trình, ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết: “Phương án dịch chuyển nút giao sang vị trí mới là rất kịp thời, giải quyết đúng nguyện vọng của Nhân dân. Địa phương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để thực hiện kiểm đếm, áp giá và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Song song với đó, xã sẽ chủ động rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất để kết nối đồng bộ với nút giao mới, phục vụ phát triển kinh tế”.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) khẳng định: “Theo kế hoạch, cuối tháng 6/2026, chúng tôi sẽ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục xử lý sạt trượt trên tuyến. Riêng hàng mục điều chỉnh nhánh N1 nút giao Khe Tre, mục tiêu của đơn vị là phải khởi công ngay trong tháng 7 và hoàn thành dứt điểm trong năm 2026. Chúng tôi đề xuất các cơ quan chức năng sớm có văn bản thông qua phương án tuyến. Khi thủ tục hoàn tất và nhận bàn giao mặt bằng sạch, nhà thầu sẽ tập trung thiết bị, nhân lực thi công liên tục để đưa công trình vào khai thác đúng hẹn”.

Việc chuyển đổi vị trí nút giao cũ trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân. Do đó, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, dứt điểm từ cả phía chủ đầu tư lẫn chính quyền địa phương trong khâu giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án, kịp hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.