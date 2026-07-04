Việt Nam tiếp tục tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez thăm hỏi đoàn Việt Nam.

Đến thời điểm này, Đoàn Việt Nam đã đưa được 45 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.

Cùng ngày, Đoàn đã nghe Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn đọc thư biểu dương của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng.

Tổng thống lâm thời Venezuela thăm, động viên đoàn Việt Nam

Đêm 3/7, nhận được thông tin tại một khu vực nghi có dấu hiệu của sự sống, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã tới hiện trường, dốc toàn lực để tìm cách tiếp cận nạn nhân nhưng phải tạm dừng do không tìm thấy tín hiệu khả quan. Trước những nỗ lực cứu hộ không mệt mỏi của Đoàn Việt Nam, trong đêm 3/7, Thượng tướng Nayade Solovenly Lockiby Belmontes, Tổng Tư lệnh Lực lượng Dân quân Venezuela đã trực tiếp tới hiện trường thăm hỏi, động viên đoàn.

Đến thời điểm này, Đoàn Việt Nam đã đưa được 45 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.

Tối 3/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã đến tận doanh trại nơi Đoàn Việt Nam đóng quân thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn. Đặc biệt, Tổng thống lâm thời đã trao Huân chương Công trạng tặng đội chó nghiệp vụ của Đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela. Trong đó, chó Xu Kip vinh dự được đại diện đeo huân chương là chú chó đã từng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại làng Nủ.

Ngoài ra, có 3 chú chó khác đã từng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar năm 2023 và 2025. 8 chú chó nghiệp vụ là “vũ khí đặc biệt”, luôn sát cánh cùng cán bộ, huấn luyện viên, đóng góp không ngừng nghỉ trong những kết quả chung mà Đoàn Việt Nam đạt được trong nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela lần này.

Quốc tế chung tay khắc phục hậu quả động đất

Truyền thông khu vực ngày 3/7 đưa tin, Jordan phối hợp Qatar gửi hàng viện trợ y tế và lương thực đến Venezuela để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất kép tàn phá nhiều khu vực của Venezuela.

Theo thông cáo của Lực lượng Vũ trang Jordan, một máy bay của Qatar đã cất cánh từ Amman đến Caracas, chở 26 tấn vật tư y tế chuyên dụng để điều trị thương tích, cùng các thực phẩm cơ bản và hàng cứu trợ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các gia đình bị ảnh hưởng. Lô hàng này cũng bao gồm thiết bị cho Đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế Jordan, đơn vị đã bắt đầu các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ tại Venezuela vào đầu tuần này.

Trong những ngày tới, một máy bay của Qatar sẽ khởi hành từ Amman, chở theo một lô hàng tương tự gồm vật tư y tế, hàng cứu trợ và thực phẩm. Tuyên bố của Lực lượng Vũ trang Jordan nhấn mạnh, sự hỗ trợ này là một phần trong những nỗ lực nhân đạo của Jordan theo chỉ thị của Quốc vương nước này, nhằm hỗ trợ các quốc gia và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng nhân đạo.

https://nhandan.vn/viet-nam-tiep-tuc-tim-kiem-nan-nhan-dong-dat-tai-venezuela-post973638.html