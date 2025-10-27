Hạn chế di chuyển trên Quốc lộ 49

Khắc phục điểm sạt lở tại Km 75+100

Sáng 27/10, Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế cho biết, đang tiến hành khắc phục các điểm sạt lở, ngập lụt trên Quốc lộ 49 qua vùng A Lưới.

Theo đó, mưa lớn trong những ngày qua đã làm sạt lở tại một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 49 qua đèo A Co, Kim Quy thuộc vùng miền núi A Lưới và ngập sâu tại xã Bình Điền. Cụ thể, tại Km 75+100 cuối tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn xã A Lưới 3 xuất hiện điểm sạt trượt taluy dương làm nhiều khối lượng đất đá tràn ra mặt đường. Khu vực đầu tuyến tại Km 30+ 100 - Km 30+ 300 qua địa bàn xã Bình Điền xuất hiện điểm ngập sâu khoảng 1,5m, làm chia cắt tuyến giao thông, nước chảy mạnh, nhiều phương tiện di chuyển bị chết máy.

Trong khi đó, tại Km49+ 100 qua đèo A Co, sáng 27/10 do ảnh hưởng mưa lớn, đất đá từ trên đồi cao tràn xuống mặt đường, chia cắt hoàn toàn đoạn tuyến này. Tại đây, nhiều phương tiện ùn ứ, buộc phải quay đầu.

Quốc lộ 49 đoạn Km 30+ 100 - Km 30+ 300 ngập rất sâu

Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế cho biết, đã chỉ đạo các Hạt Quản lý đường bộ các địa phương tiến hành bố trí phương tiện và nhân lực khắc phục, hốt dọn đất đá sạt lở và cắm biển báo, giăng dây cấm lưu thông; phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trên tuyến. Mỗi điểm sạt lở đều bố trí 2 phương tiện xe múc, xe ben cùng 5 công nhân bảo trì đường bộ tiến hành hốt dọn, sớm thông tuyến.

Tuy nhiên, đối với điểm sạt lở trên đèo Kim Quy hiện chưa xử lý ngay được vì hai điểm đầu và cuối Quốc lộ 49 đang bị tắc, phương tiện máy móc chưa đưa tới hiện trường. Hiện tại công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai. Hiện nay, đơn vị bảo trì đường bộ khuyến cáo người dân tạm thời không nên di chuyển trên Quốc lộ 49 đoạn qua vùng A Lưới bởi tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nhiều nơi.