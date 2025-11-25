Khắc phục điểm sụt lún trên Quốc lộ 49 đoạn qua xã Bình Điền

Điểm sụt lún đoạn qua thôn Tân Thọ. Ảnh: Hữu Giang

Tại hiện trường, công nhân của Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đang đào mở rộng để đắp cấp phối và đầm chặt lại điểm sụt lún.

Theo đại diện Công ty CP quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, sau khi đắp cấp phối và đầm lại, đơn vị sẽ theo dõi xem tình trạng sụt lún có tiếp diễn hay không để sớm hoàn thiện mặt bằng để thuận tiện lưu thông. Trong trường hợp vẫn tiếp tục xảy ra sụt lún, đơn vị sẽ đào rộng hơn và kiểm tra các vị trí xung quanh để có phương án khắc phục kịp thời.

“Khu vực này từng xảy ra sạt lở núi vào năm 2023. Bên cạnh điểm sụt lún hiện tại có một cống ngầm chảy ra sông Tả Trạch. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân gây sụt lún mà nhiều khả năng do phía dưới có mạch nước ngầm tạo nên lỗ hổng trong tầng đất gây ra. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm hiểu để xác định chính xác nguyên nhân gây sụt lún”, vị này cho hay.

Trước đó, trưa 13/12, tại Km32+200 Quốc lộ 49 (đoạn qua thôn Tân Thọ) xuất hiện điểm hư hỏng, sụt lún mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chính quyền xã Bình Điền, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP. Huế) đã có mặt kịp thời để đặt biển cảnh báo và tổ chức cảnh giới nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua địa điểm này.