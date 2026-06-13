Gỡ khó để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng ở Khe Tre

Dự án đường vào thôn Dỗi ngừng thi công gây khó khăn trong việc lưu thông của người dân và du khách

Vướng trụ điện

Đề án “Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu giai đoạn 2020 - 2025” là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược trong việc gìn giữ di sản vùng cao gắn với phát triển du lịch bền vững. Với tổng mức đầu tư hơn 37,4 tỷ đồng, dự án triển khai trên diện tích 100.000m² tại khu vực Đằm Pa-Xây (thôn Dỗi, xã Khe Tre) được kỳ vọng sẽ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp bà con vươn lên.

Tuy nhiên, theo lộ trình phân kỳ đầu tư ban đầu, đề án phải hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối năm 2025. Đến nay, dù phần lớn các hạng mục đã cơ bản hoàn thiện, công trình trọng điểm này vẫn đang trong trạng thái “chờ” nghiệm thu.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường dự án "Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu" vào cuối tháng 5/2026, hệ thống nhà gươl, nhà dài, nhà sàn và đường nội bộ cơ bản đã hoàn thiện. Tuy nhiên, ngay trung tâm, vẫn còn cột điện hạ thế thuộc thủy điện Thượng Lộ. Nhìn từ góc nào, trụ điện này cũng che khuất mặt tiền nhà gươl, khiến không gian văn hóa mất đi sự trang nghiêm, hài hòa. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến toàn bộ dự án chưa thể nghiệm thu.

Liên quan đến vướng mắc này, ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 - chủ đầu tư dự án nêu trên cho biết: “Các hạng mục xây lắp lớn đã hoàn thiện, đảm bảo kỹ thuật. Khó nhất là cột điện của thủy điện Thượng Lộ. Hiện, Ban đang khẩn trương phối hợp với địa phương thực hiện các thủ tục đền bù để di dời, bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 6/2026”.

Hệ lụy từ nhà thầu thiếu năng lực

Nếu dự án "Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu" tại xã Khe Tre chậm tiến độ vì vướng mắc kỹ thuật, thì công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường trung tâm xã Thượng Lộ cũ (tuyến đường vào thôn Dỗi) - trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp vào dự án "Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu" lại ì ạch do nhà thầu “đuối” vốn và nhân lực.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường trung tâm vào thôn Dỗi có quy mô đầu tư nâng cấp, mở rộng 0,54km đường giao thông, điểm đầu tiếp nối đoạn đường nhựa trước Trường Tiểu học Thượng Lộ và điểm cuối đến hết ngã ba đường vào dự án "Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu". Công trình được UBND huyện Nam Đông trước đây phê duyệt ngày 31/10/2024 với tổng mức đầu tư 7,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2 năm kể từ ngày khởi công. Trong đó, gói thầu xây lắp có giá trị hợp đồng là 4,67 tỷ đồng, thời hạn hoàn thành đến ngày 31/1/2026.

Được kỳ vọng sẽ khơi thông hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và kết nối giao thương, phát triển du lịch, thế nhưng từ tháng 12/2025, nhà thầu đã dừng thi công, liên tục có nhiều đợt nghỉ kéo dài không lý do. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện của gói thầu ước tính mới đạt khoảng 2 tỷ đồng. Phần giá trị khối lượng còn lại tồn đọng lên đến 2,67 tỷ đồng, khiến công trình rơi vào trạng thái “tê liệt” suốt nhiều tháng qua. Trên công trường, mặt đường và vỉa hè bị đào bới rồi “bỏ hoang”, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ông Hồ Khánh An, một người dân sinh sống tại thôn Dỗi chia sẻ: “Con đường này khởi công bà con mừng lắm, mong có đường đẹp để đi lại, con cháu đi học an toàn. Ai ngờ nhà thầu làm ăn bê bối, múc đất đá lên rồi để đó cả năm trời. Ngày nắng thì bụi mù trời, ngày mưa thì lầy lội, trơn trượt. Các cháu học sinh đi học qua đây té ngã thường xuyên”.

Trước vi phạm của đơn vị thi công, chủ đầu tư đã quyết liệt xử lý. Ông Hoàng Tiến Minh khẳng định: “Sau thông báo vi phạm ngày 15/4/2026, trong tháng 5/2026, Ban đã cắt hợp đồng, thu hồi bảo lãnh của nhà thầu cũ. Đồng thời, triển khai thủ tục chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu có năng lực để thực hiện khối lượng còn lại. Chúng tôi quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, giải ngân tốt nguồn vốn năm 2026 là 2,6 tỷ đồng, đưa tuyến đường hoàn thành dứt điểm trước mùa mưa bão năm nay”.

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre cũng nhấn mạnh: “Địa phương sốt ruột lắm. Sắp tới, xã sẽ cử cán bộ bám sát hiện trường, phối hợp với Ban QLDA xử lý dứt điểm để di dời trụ điện trong tháng 6. Riêng tuyến đường vào thôn Dỗi, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc cắt hợp đồng với nhà thầu cũ. Xã sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu mới nhưng cũng sẽ giám sát chặt chẽ, không để tình trạng giậm chân tại chỗ tái diễn. Có như vậy mới sớm ổn định đời sống dân sinh và tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương”.