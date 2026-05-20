Giữ chân du khách ở Bản Dỗi

Bản Dỗi đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương

Sống cùng bản làng

Sau thời gian dài trở lại Khe Tre, tôi chọn An Hạnh Homes ở Bản Dỗi làm điểm dừng chân. Trước chuyến đi, tôi đã xem nhiều hình ảnh, video giới thiệu về homestay này trên mạng xã hội và quyết định lựa chọn bởi không gian cùng các dịch vụ được quảng bá khá bài bản.

Tại An Hạnh Homes, chúng tôi được người dân địa phương đón tiếp khá gần gũi. Chủ homestay giới thiệu các hoạt động trải nghiệm đang được cộng đồng du lịch ở Bản Dỗi xây dựng để phục vụ khách tham quan.

Bữa cơm đầu tiên ở bản có những món quen thuộc của vùng cao như heo bản nướng, gà đồi, rau rừng… do người dân địa phương chế biến. Mọi thứ giản dị nhưng đủ để du khách cảm nhận được hương vị riêng ở vùng cao Khe Tre. Theo nhiều hộ làm du lịch ở Bản Dỗi, ẩm thực truyền thống đang được xem là một trong những trải nghiệm được du khách quan tâm khi đến với du lịch cộng đồng vùng cao Khe Tre.

Chị Hồ Thị Non, hướng dẫn viên du lịch địa phương, đưa chúng tôi đi tham quan các địa điểm nổi bật của Bản Dỗi. Từ khu dệt zèng, đan lát đến nhà Gươl của bản, mỗi nơi đều gắn với những nét sinh hoạt và văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.

Theo chị Non, điều mà cộng đồng du lịch ở Bản Dỗi muốn giữ lại chính là nếp sinh hoạt và văn hóa truyền thống của bản làng. Vì vậy, nhiều hoạt động trải nghiệm hiện nay đều gắn với đời sống thường ngày của người dân địa phương. “Du khách giờ thích tìm hiểu văn hóa bản địa, thích xem người dân sinh hoạt ra sao, ăn món gì, làm nghề gì. Vậy nên, những tour du lịch trải nghiệm thường sẽ bám sát nhu cầu của khách”, chị Non chia sẻ.

Hiện tại, nhiều homestay ở Bản Dỗi cũng bắt đầu xây dựng thêm trải nghiệm cho khách như hướng dẫn làm đồ lưu niệm, giới thiệu rượu nếp than, tổ chức giao lưu văn nghệ hay tìm hiểu nghề truyền thống của người Cơ Tu.

Thời gian tới cộng đồng du lịch của bản dự định kết hợp với các chủ vườn để phát triển tour trải nghiệm hái cam, hái thơm và tham quan vườn cây ăn trái. “Bản Dỗi có nhiều vườn đẹp. Nếu xây dựng được tour trải nghiệm thì du khách sẽ có thêm hoạt động để khám phá, còn bà con cũng có thêm nguồn thu nhập”, chị Non nói.

Buổi tối ở Bản Dỗi thường đông vui hơn khi đội văn nghệ của bản biểu diễn cồng chiêng và các điệu múa truyền thống phục vụ du khách. Trong ánh lửa giữa sân nhà Gươl, nhiều du khách cùng nắm tay hòa vào vòng múa với người dân địa phương.

Hiện Bản Dỗi có khoảng 6 homestay đang hoạt động. Ngoài dịch vụ lưu trú, nhiều hộ dân bắt đầu làm thêm các sản phẩm thủ công, đồ lưu niệm, rượu nếp than và các sản phẩm từ thiên nhiên để phục vụ khách du lịch.

Mở lối cho du lịch cộng đồng

Cùng với phát triển homestay, cộng đồng du lịch ở Bản Dỗi hiện tập trung khai thác các giá trị văn hóa Cơ Tu để tạo dấu ấn riêng cho điểm đến. Nghề dệt zèng, đan lát, các món ăn truyền thống hay hoạt động văn nghệ cộng đồng đang được người dân duy trì để phục vụ khách tham quan.

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết: “Địa phương đang tập trung hỗ trợ cộng đồng làm du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của người Cơ Tu; đồng thời, tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cấp các điểm trải nghiệm và kết nối tour tuyến nhằm phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. Các hạng mục như tuyến đường vào thác Kazan, hệ thống điện chiếu sáng, điểm check-in, sân khấu biểu diễn văn hóa cộng đồng và các không gian trải nghiệm tại làng văn hóa Cơ Tu đang được đầu tư để phục vụ du khách. Ngoài ra, địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng làm du lịch, đồng thời xây dựng thêm các hoạt động trải nghiệm để du khách có nhiều lựa chọn khi đến Bản Dỗi”.

Ngoài hạ tầng và sản phẩm du lịch, địa phương hiện cũng đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số. Các fanpage cộng đồng, video trải nghiệm và hình ảnh về văn hóa Cơ Tu đang được nhiều người trẻ địa phương chủ động xây dựng để giới thiệu du lịch Bản Dỗi đến du khách.

Một hướng đi khác đang được cộng đồng du lịch ở Bản Dỗi triển khai là mô hình du lịch xanh, giảm rác thải nhựa và giữ gìn cảnh quan bản làng. Nhiều homestay bắt đầu sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường, vận động người dân cùng tham gia giữ vệ sinh tại các điểm du lịch.

Rời Bản Dỗi sau chuyến trở lại Khe Tre, điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả là sự gần gũi và cách người dân nơi đây đang làm du lịch từ chính đời sống thường ngày của mình. Những giá trị văn hóa Cơ Tu được gìn giữ trong sinh hoạt, ẩm thực, nghề truyền thống hay các hoạt động cộng đồng đang góp phần tạo nên nét riêng cho du lịch cộng đồng Bản Dỗi hôm nay.