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ClockThứ Hai, 20/07/2026 12:52

Lời mời từ chợ phiên Khe Tre

HNN - Nếu như trước đây, nhiều người đến Khe Tre chủ yếu để ngắm cảnh núi rừng, thưởng thức không khí mát mẻ hay ghé các điểm du lịch sinh thái, thì nay, không ít chuyến đi được lên lịch chỉ để kịp chợ phiên.

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Du khách thích thú với nông sản của vùng cao Khe Tre. 

Không chỉ là nơi bán nông sản

Mới đây, phiên chợ nông sản được tổ chức tại Nhà Văn hóa Dân tộc xã Khe Tre. Đến với phiên chợ, điều đầu tiên thu hút ánh nhìn là bức tượng gỗ cao được chạm khắc theo mô típ văn hóa Cơ Tu, sừng sững giữa không gian chợ như một lời chào mộc mạc dành cho du khách. Cũng từ đây, những phiên chợ nông sản của Khe Tre đang từng bước trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.

Theo ghi nhận tại các phiên chợ được tổ chức trong năm nay, lượng khách đến từ TP. Huế chiếm số đông, nhưng ngày càng xuất hiện nhiều đoàn khách từ Đà Nẵng, Quảng Trị và các địa phương lân cận.

Sức hút ấy đến từ chính sự khác biệt của một phiên chợ vùng cao. Những gian hàng không chỉ bày bán nông sản sạch do người dân tự trồng, tự làm mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, về cách canh tác, về văn hóa bản địa. Những mớ rau rừng, trái cây vừa hái trong vườn, mật ong nguyên chất, các sản phẩm OCOP hay những món ăn đặc trưng của đồng bào vùng cao đều nhanh chóng được du khách lựa chọn.

Nhất là những món ăn mang hương vị miền sơn cước luôn trong tình trạng "cháy hàng". Những gian bếp nghi ngút khói, mùi thơm của các món nướng, cơm lam, bánh truyền thống... khiến khu ẩm thực luôn đông kín người từ sáng đến trưa.

Ông Trần Đình Vĩnh Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre, Trưởng Ban tổ chức phiên chợ, cho biết trong năm 2026, địa phương đã tổ chức hai phiên chợ, gồm một phiên chợ thường và một phiên chợ nông sản. Điểm chung của cả hai phiên chợ là lượng hàng hóa đều tiêu thụ rất nhanh. "Cứ ngang tầm trưa là lại lo ngược lo xuôi, sợ thiếu đồ cho buổi chiều", ông Lộc chia sẻ khi nhắc lại không khí nhộn nhịp của các phiên chợ.

Không chỉ người dân địa phương hào hứng mang sản phẩm đến bán, nhiều doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất ở Hương Thủy, Bình Điền, A Lưới... cũng bắt đầu tìm đến tham gia, góp phần làm phong phú thêm không gian mua sắm và quảng bá sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền trong thành phố. Phiên chợ vì thế không còn đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa, mà đang trở thành điểm kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và du khách.

Tham gia phiên chợ, du khách còn có cơ hội bước vào nhà Gươl, điểm sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của người Cơ Tu, để tham quan, tìm hiểu đời sống văn hóa và cùng tham gia các hoạt động truyền thống.

Từ chợ phiên đến hành trình khám phá Khe Tre

Điều đáng chú ý là giá trị mà những phiên chợ mang lại không chỉ dừng ở việc tiêu thụ nông sản. Sau khi tham quan, mua sắm, nhiều du khách tiếp tục lựa chọn ở lại Khe Tre để trải nghiệm các dịch vụ du lịch địa phương như khám phá núi rừng, tham quan các điểm sinh thái, tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào Cơ Tu tại bản Dỗi hoặc lưu trú qua đêm.

Chính từ hiệu ứng tích cực đó, địa phương đang từng bước xây dựng phiên chợ thành một sản phẩm du lịch đặc trưng. Bên cạnh hoạt động mua bán nông sản và đặc sản vùng cao, vào mỗi dịp diễn ra phiên chợ sẽ có các chương trình dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ cộng đồng... giúp du khách không chỉ mua sắm mà còn có cơ hội cảm nhận rõ hơn những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng cao Khe Tre.

Năm 2026, xã Khe Tre đã tổ chức hai phiên chợ, gồm Phiên chợ Vùng cao (diễn ra vào ngày 26/4) và Phiên chợ nông sản (diễn ra ngày 27/6). Cả hai đều thu hút đông đảo người dân và du khách từ TP. Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị... đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Theo Ban Tổ chức, nhiều gian hàng nông sản, đặc sản vùng cao và khu ẩm thực đều bán hết từ sớm. Nhiều hộ dân cho biết phiên chợ không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn mà còn góp phần quảng bá nông sản địa phương đến nhiều khách hàng mới.

Thời gian tới, Khe Tre sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng chủ đề từng phiên chợ, tăng cường các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và đẩy mạnh quảng bá để thu hút thêm du khách. Địa phương cũng dự kiến kết hợp phiên chợ với không gian làng văn hóa Cơ Tu, tạo điều kiện để du khách vừa mua sắm nông sản, vừa tìm hiểu bản sắc văn hóa bản địa, từng bước đưa phiên chợ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Bài, ảnh: Phạm Phước Châu
 Từ khóa:
Lời mờichợ phiênKhe Tre
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