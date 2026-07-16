Đầu tư hạ tầng khi xã lên phường

Mở rộng các tuyến giao thông kết nối tại phường Phong Dinh

Áp lực hoàn thiện hạ tầng

Phong Dinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ ba xã, phường cũ: Phong Bình, Phong Chương và Phong Hòa. Sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, quy mô dân số tăng lên, trong khi điều kiện phát triển giữa các khu vực còn nhiều khác biệt.

Trước đây, hệ thống hạ tầng tại Phong Dinh chủ yếu phục vụ yêu cầu phát triển nông thôn. Tuy nhiên, sau hơn một năm lên phường, nhiều quy hoạch phân khu để tạo không gian phát triển mới theo hướng đô thị đặt ra nhu cầu cấp thiết về đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Hạn chế lớn nhất ở Phong Dinh hiện nay là tại các trung tâm ở các xã, phường cũ như Phong Hòa, Phong Bình chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, công viên cây xanh và điện chiếu sáng công cộng chưa được đầu tư đồng bộ. Hệ thống đường giao thông kết nối liên vùng ở Phong Dinh cũng chưa được quan tâm đầu tư. Ngoài nâng cấp mở rộng Quốc lộ 49B qua địa bàn, địa phương mong muốn được đầu tư nâng cấp tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 6 đến đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc; tuyến nối từ Tỉnh lộ 6 đến Quốc lộ 49B và tuyến dân sinh từ tổ dân phố Mỹ Xuyên - Phước Tích đến Quốc lộ 49B.

Ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh chia sẻ, khi các tuyến giao thông liên vùng được đầu tư kết nối, việc mở rộng không gian theo hướng đô thị có nhiều thuận lợi, nhất là tạo thêm quỹ đất, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ, trung tâm thương mại, nâng cấp, sửa chữa các khu chợ truyền thống ở Ưu Điềm, Phong Chương…

Phường Phong Thái được thành lập từ các xã, phường trước đây gồm Phong Hiền, Phong An và Phong Sơn, có nhiều lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ, chế biến nông - lâm sản, dược liệu và khoáng sản. Riêng lĩnh vực chế biến khoáng sản đã tạo việc làm ổn định cho hơn 1.700 lao động trên địa bàn. Dù vậy, nhiều tiềm năng phát triển vẫn chưa được địa phương khai thác tương xứng khi hệ thống hạ tầng chưa theo kịp yêu cầu của một đô thị mới.

Theo ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái, sau khi lên phường, bài toán lớn nhất là nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô thị. Địa phương cần mở rộng, hoàn thiện các khu vực trung tâm như ngã tư An Lỗ, khu vực trước cổng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và khu vực cạnh khu du lịch Thanh Tân. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp các khu dân cư hiện hữu để từng bước hình thành diện mạo đô thị khang trang, song vẫn chưa thực hiện được do thiếu kinh phí.

Nâng cấp, chỉnh trang đường liên khu vực tại phường Phong Thái.

Huy động nguồn lực đầu tư

Để tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng, hai phường Phong Dinh, Phong Thái đang tập trung huy động nhiều nguồn lực, ưu tiên đầu tư các công trình có tính kết nối và tạo động lực phát triển lâu dài.

Theo ông Trịnh Đức Nhu, hiện nay, một số công trình giao thông, hạ tầng dân sinh đang triển khai trên địa bàn phường Phong Dinh, như mở rộng Quốc lộ 49B; đầu tư các tuyến đường liên khu vực kết hợp đê, kè nội đồng đang được triển khai xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị. Tại các khu vực trung tâm qua phường Phong Hòa trước đây cũng đã được chỉnh trang, hình thành các khu dân cư mới với hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước…

Giải bài toán về kinh phí, ngoài nguồn vốn đầu tư công, Phong Dinh chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư các khu đô thị, thương mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật. Địa phương còn tập trung thực hiện chuyển đổi số trong quản lý đô thị, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về đất đai, quy hoạch vùng, cụm để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực.

Phong Thái cũng ưu tiên lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Trọng tâm là các công trình giao thông kết nối, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, công viên cây xanh, thiết chế văn hóa… tại khu vực trung tâm của các địa bàn trước đây. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, như chỉnh trang đô thị khu vực ngã tư An Lỗ; 2 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; dự án mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (giai đoạn 2); nâng cấp các tuyến tỉnh lộ qua địa bàn; tuyến đường nối Tỉnh lộ 9 với Tỉnh lộ 11C và tuyến đường từ Quốc lộ 1 đến khu du lịch Thanh Tân. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư.

Song song với đầu tư hạ tầng, hai phường Phong Thái, Phong Dinh đã xây dựng và ban hành các cơ chế hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp. Qua đó, khai thác hiệu quả lợi thế sau sáp nhập, hoàn thiện diện mạo đô thị, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo ông Hoàng Ngọc Hòa, Phong Thái còn chú trọng tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu nhập cho người dân.