Công bố đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang nhân dân phía Nam

Người dân tìm hiểu đồ án quy hoạch

Ngày 27/11, tại phường Phú Bài, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế tổ chức hội nghị công bố đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố.

Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố nằm ở xã Phú Sơn (cũ) nay thuộc phường Phú Bài, có quy mô diện tích khoảng 100 ha với khoảng 36.000 mộ chôn một lần, 19.000 mộ cát táng, 6.500 mộ chôn tro cốt sau hỏa táng và các ô để lọ tro cốt hỏa táng.

Khu vực quy hoạch được phân thành các khu chức năng bố trí phân tán. Theo đó, khu vực trung tâm (diện tích khoảng 2,76 ha). Các khu vực chôn cất được bố trí tại các đồi tự nhiên, liên kết bằng hệ thống giao thông và bao quanh là cây xanh, mặt nước của khu vực lập quy hoạch. Khu vực nhà hỏa táng kết hợp khu chôn cất tro cốt sau hỏa táng (diện tích khoảng 6,17 ha) bao gồm nhà hỏa táng, tổ chức lễ tang, nhà chờ thân nhân, nhà lưu giữ tro cốt.

Khu kỹ thuật và bãi đỗ xe của toàn khu quy hoạch được bố trí ở phía Đông phạm vi lập quy hoạch. Khu vực điều hành được bố trí gần lối ra vào khu nghĩa trang, thuận tiện tiếp cận và sử dụng dịch vụ...

Tại buổi công bố quy hoạch, đại diện Ban QLDA thông tin, khu Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố với tính chất là khu tập trung theo mô hình nghĩa trang văn minh với các loại hình mai táng và hỏa táng, nhằm mục tiêu cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt, UBND thành phố giao Sở Xây dựng, phường Phú Bài, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế và các sở ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng công trình theo phân công, phân cấp. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi lập quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được ban hành.