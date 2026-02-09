  • Huế ngày nay Online
Giá xăng tăng 3 lần liên tiếp

HNN.VN - Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính vào chiều 12/2, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo hướng tăng kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp giá xăng tăng. Trong đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 418 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.298 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.834 đồng/lít. Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 10 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 122 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.512 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 419 đồng/kg so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh giá hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Nghị định về kinh doanh xăng dầu dự kiến được ban hành tháng 2, sửa đổi theo hướng trao quyền điều hành giá cho doanh nghiệp. Giá mặt hàng này sẽ lên và xuống theo diễn biến thế giới, với chu kỳ điều hành phù hợp. Đến hết năm 2025, số doanh nghiệp phân phối xăng dầu còn hoạt động là 252 đơn vị. Lượng tiêu thụ xăng dầu năm ngoái ước khoảng 26,4 triệu m3, tấn, tăng 1,85% so với năm 2024. Tồn kho đến cuối năm còn 1,7 triệu m3, tấn.

Năm nay, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được phân giao cho các đầu mối là 31,7 triệu m3, tấn. Theo Bộ Công Thương, tình hình chính trị, kinh tế thế giới vẫn còn khó đoán, có thể tác động đến nguồn cung, giá xăng dầu. Họ lo ngại việc thiếu xăng dầu cục bộ có thể xảy ra. Do đó, nhà điều hành sẽ theo dõi chặt tình hình cung cầu, giá xăng thế giới và trong nước. Đồng thời, sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương để tham mưu Chính phủ giải pháp kịp thời.

Song Minh
xăng dầubán lẻđiều chỉnhcùng tăngtài chínhcông thươngđiều hành
