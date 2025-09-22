Phát triển du lịch cộng đồng phải gắn hạ tầng và giá trị bản địa

Lãnh đạo thành phố khảo sát tại Làng cổ Phước Tích (phường Phong Dinh)

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế cùng đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát thực tế hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại các xã, phường: Đan Điền, Phong Dinh và Phong Quảng. Cùng tham gia có đại diện một số sở, ngành liên quan và doanh nghiệp dịch vụ du lịch.

Tại các điểm đến, đoàn ghi nhận những tín hiệu tích cực khi một số hộ dân đã chủ động phát triển homestay, tổ chức dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp, ẩm thực truyền thống, bước đầu hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng mang dấu ấn riêng. Chính quyền cơ sở cũng nỗ lực vận động, hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch, coi đây là hướng phát triển kinh tế mới, góp phần nâng cao thu nhập, tạo thêm việc làm tại chỗ.

Tuy nhiên, nhiều hạn chế cũng bộc lộ rõ: Hạ tầng giao thông kết nối chưa đồng bộ, dịch vụ lưu trú và không gian trải nghiệm thiếu tính chuyên nghiệp, hoạt động quảng bá còn rời rạc. Việc liên kết tour tuyến với các doanh nghiệp lữ hành chưa được tổ chức bài bản, dẫn đến khó hình thành chuỗi sản phẩm đủ sức hút đối với du khách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khảo sát các tuyến du lịch cộng đồng tại xã Đan Điền

“Để du lịch cộng đồng, sinh thái phát triển đúng hướng, cần có quy hoạch rõ ràng, liên kết điểm đến và khai thác giá trị bản địa để hình thành sản phẩm đặc trưng”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế đề nghị các địa phương tập trung rà soát, kết nối hạ tầng, xây dựng thiết chế quản lý dịch vụ lưu trú, khuyến khích người dân phát triển sản phẩm đặc trưng; đồng thời đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp lữ hành để xây dựng tour tuyến trọn gói, chuyên nghiệp hơn.

Ông Bình cũng cho biết thành phố sẽ đồng hành cùng các địa phương trong công tác quy hoạch, đào tạo nhân lực, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và quảng bá, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái bền vững, góp phần bảo tồn cảnh quan và nâng cao đời sống người dân.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình đã kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Quảng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Quảng

Từ ngày 1/7 - 22/9, trung tâm đã tiếp nhận và xử lý hơn 2.100 hồ sơ. Lãnh đạo địa phương cho biết đơn vị đang nỗ lực cải tiến quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Biểu dương kết quả đạt được, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu trung tâm tiếp tục phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bố trí công chức hợp lý, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục. Đồng thời nhấn mạnh sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp phải được xem là thước đo chất lượng phục vụ.

Ông Bình cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để các trung tâm phục vụ hành chính công thực sự trở thành “điểm đến tin cậy, hiện đại” trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.